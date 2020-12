Grande Fratello Vip 5: Francesco Oppini rompe il silenzio su Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi si è preso una cotta per Francesco Oppini che, raggiunto dalla notizia dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5, ha usato i social per dire la sua sulla questione.

Il figlio di Alba Parietti nelle sue storie di Instagram sta ripostando i momenti più significativi vissuti nella casa con Tommy.

Sabato pomeriggio Tommaso Zorzi ha confessato a Cristiano Malgioglio di essersi innamorato di Francesco Oppini, che la sera prima aveva lasciato di sua spontanea volontà la casa del Grande Fratello Vip 5. Una dichiarazione fatta in un momento di debolezza dell'influencer che il cantante ha saputo cogliere, speriamo senza nessuna imbeccata degli autori del reality. Dopo la confessione Francesco sulle sue storie di Instagram ha iniziato a ripostare le storie dei momenti nella casa vissuti con Tommaso Zorzi, sabato sera mentre l'influencer si esibiva vestito come Freddy Mercury ha scritto: "ti voglio così".

I post di Oppini sembrano mirati a rassicurare l'amico preoccupatissimo della reazione di Francesco, ma anche di Alba Parietti "lei ha la tastiera facile", ha detto a Stefania Orlando. Tra le tante storie inserite dal commentatore sportivo una ha attirato l'attenzione dei fan "Tommy non lo biasimo. In fondo, siamo un po' tutte innamorate di Francesco", ripostando una frase scritta dai zorpifan d'Instagram. Francesco ha lasciato la casa perché sentiva la mancanza della sua fidanzata Cristina Tomasini. Anche lei nelle ultime ore ha pubblicato su Instagram alcuni dei momenti vissuti nella casa da Francesco e Tommaso forse per alleviare la paura di Zorzi che teme che questa rivelazione lo allontanerà da Oppini: "_con che coraggio posso presentarmi alla fidanzata 'ciao sono quello che si è preso una sbandata per tuo marito'" ha detto a Stefania Orlando.

Stasera su Canale 5 ci sarà la diretta del Grande Fratello Vip 5 in prima serata, Tommaso Zorzi teme che la produzione lo 'costringa' a un faccia a faccia con Francesco mentre lui vorrebbe avere un poco di tempo per metabolizzare la cosa. Nel frattempo Stefania Orlando ha provato a rincuorarlo: "Tesoro, non c'è nulla, assolutamente nulla di terribile. Io la vedo una cosa molto, molto bella - aggiungendo - L'amore non ha nessuna barriera, non c'è nessun imbarazzo ognuno si può innamorare di chiunque. Un sentimento che nasce non può mettere in imbarazzo, può solo lusingare l'altra persona. Credimi. Non ti sentire in imbarazzo perché non hai fatto nulla, hai soltanto aperto il tuo cuore".