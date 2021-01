Grande Fratello Vip 5: finale a marzo, Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasceranno prima?

Il Grande Fratello Vip 5 potrebbe perdere due o addirittura tre concorrenti dopo aver comunicato la data della finale: il 1° marzo 2021 si spegneranno le luci della casa ma Tommaso Zorzi e Stefania Orlando potrebbero abbandonare prima di allora.

Ieri sera Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti del Grande Fratello Vip 5 che il reality terminerà a marzo, in luogo dell'8 febbraio, data che era stata decisa quando la produzione aveva allungato il reality a dicembre. La nuova data non è stata presa bene da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che alla fine della puntata hanno parlato della possibilità di lasciare il reality proprio l'8 febbraio.

Zorzi in diretta aveva espresso la volontà di continuare il più possibile perché voleva combattere le sue crisi di ansia ma, una volta appresa la nuova data, tornato in camera e riferendosi al suo precedente incontro con Francesco Oppini ha detto a Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta: "Guarda che Francesco mi ha detto che mi supporta anche se esco, mia mamma mi ha detto la stessa cosa. Vuol dire che io l'8 me ne vado. Sai cosa? Mi vivrei meglio anche queste due settimane".

Tommaso ha poi continuato a parlare ricordando la telefonata con la madre "Anche mia mamma me l'ha detto: 'esci quando vuoi'. Se io uscissi l'8 non sarebbe poco professionale? Se io dico: 'guarda io ormai ho dato'". Parlando della sua situazione emotiva l'influencer milanese ha dichiarato "Io per come sono stato questa settimana e per come mi sono violentato per tirarmi fuori, uno arriva a un certo punto che non ce la fa. Dato che è una patologia diagnosticata, io dopo un po' entro in dei loop davvero brutti, a volte sono in preda alle più bieche angosce".

Alla fine Tommaso ha detto a Stefania: "Mi vivo bene queste due settimane e poi l'8...". La Orlando ha risposto "Io pure, anche perché visto il risultato del televoto ho anche il parere del pubblico io, capito? Adesso vivetela in prospettiva così e poi dopo".

Poco dopo anche Maria Teresa Ruta ha detto che potrebbe lasciare il reality "Alla fine il Grande Fratello è come Sanremo, non è che ti ricordi proprio il vincitore, ti ricordi la canzone, il personaggio".