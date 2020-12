Grande Fratello Vip 5, Filippo Nardi potrebbe essere sqaulificato?

Filippo Nardi parlando con Tommaso Zorzi ha rivelato che il programma non finirà l'8 febbraio, come detto da Alfonso Signorini, e per questo potrebbe rischiare la squalifica.

Filippo Nardi potrebbe finire prima la sua avventura al Grande Fratello Vip 5? Qualcuno pensa che il concorrente sia a rischio squalifica perché si è lasciato sfuggire con Tommaso Zorzi che il programma finirà a febbraio ma non nel giorno che agli inquilini è stato comunicato.

Venerdì sera sono entrati nella casa di Cinecittà tre nuovi concorrenti: Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini. Il concorrente di origini inglesi è tornato al Grande Fratello dopo circa 19 anni, Filippo aveva partecipato alla seconda edizione del reality e la sua presenza è rimasta legata alla sua sfuriata contro gli autori per la mancanza di sigarette. Nardi abbandonò il reality, dal quale sarebbe stato comunque squalificato. Filippo Nardi ieri parlando con Tommaso Zorzi ha detto una parola di troppo che potrebbe essere punita dagli autori.

Alcuni concorrenti erano in veranda e chiacchierando del reality Nardi ha detto: "Che poi il programma finisce a metà febbraio", Tommaso l' ha corretto "Ma non finisce l'8?". Filippo colto alla sprovvista ha fatto una faccia stranita e ha provato a cambiare argomento. Zorzi lo ha incalzato e quando ha visto che Nardi non gli rispondeva gli ha detto: "Perché fai quella faccia? Guardate che str..zo. Non finisce l'otto febbraio? Filippo Nardi tu non puoi fare questi giochi a noi. Capito? Siamo qui già da tre mesi non farcelo"

Rosalinda Cannavò sentendo Filippo si è avvilita e rivolgendosi a Zorzi gli ha detto "Tommaso vai subito a chiedere qualcosa". Tommaso ha risposto con ironia e preoccupazione: "A questo punto, l'otto febbraio ci mettono tutti su un aereo e ci dicono che siamo i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2021″. Alcuni credono che il Grande Fratello possa prendere un provvedimento contro Filippo Nardi per aver riportato all'interno della casa una notizia esterna.