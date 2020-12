Grande Fratello Vip 5, parla il fidanzato di Rosalinda Cannavò: "Non ho mai smesso di amarla"

Rosalinda Cannavò ha ancora un fidanzato fuori la casa del Grande Fratello Vip 5: nonostante i dubbi dell'attrice siciliana lui ha confermato sui social di essere ancora innamorato della sua ragazza.

Da alcuni giorni girava sui social la voce che Giuliano Condorelli aveva smesso di seguire Rosalinda Cannavò su Instagram. Inoltre non aveva inviato nessun messaggio di Natale alla ragazza, anche se le aveva fatto recapitare un regalo. Proprio sul dono di Giuliano era intervenuto Alfonso Signorini che in una puntata di GF Party aveva rivelato: "Julian non è rimasto bene a sentire tutte queste cose - riferendosi al rapporto tra Rosalinda e Dayane - all'inizio non voleva nemmeno più farle il regalo di Natale, poi siamo riusciti a convincerlo, ma era un po' restio".

Oggi Giiuliano è tornato sui social è ha voluto smentire le dichiarazioni di Signorini ribadendo che il suo amore per Rosalinda resta immutato: "Da circa 3 settimane ho lasciato il mio profilo al mio migliore amico perché tutte le cavolate che ho letto stavano cominciando a procurarmi una forte 'allergia', e soprattutto distrarmi dai miei impegni lavorativi e familiari. Pubblico la storia e riconsegno al mio caro compare che mi farà sapere solo ciò che è degno di nota", scrive Giuliano spiegando la sua assenza dai social in questo periodo.

Nella seconda parte del post invece il fidanzato di Rosalinda Cannavò smentisce le dichiarazioni di Alfonso Signorini: "Non ho mai smesso si seguire Rosalinda. Nessuno mi ha convinto e neppure consigliato di farle il regalo di Natale. Figuratevi se mi faccio consigliare dal Gf per qualcosa di così importante per me. Non ho mai lasciato Rosalinda. La seguo, supporto e la amo alla follia, nel bene e nel male".