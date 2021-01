Grande Fratello Vip 5, ex concorrente beve troppo prima della diretta: imbarazzo a Mediaset

Un ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, prima che inizi la diretta, si darebbe la carica bevendo nei un po' troppo nei camerini: Mediaset, in imbarazzo, ha deciso per l'allontanamento.

Chi sarà l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 che beve troppo in camerino prima della diretta? L'indiscrezione è arrivata da Gabriele Parpiglia durante il talk show Casa Chi ma il giornalista si è rifiutato di svelare l'identità della vippona o del vippone.

Secondo alcune voci il dietro le quinte della diretta del Grande Fratello Vip 5 è ormai di gran lunga più interessante del programma stesso: tra Patrizia De Blanck che cerca di distribuire dolci inseguita dalla security ed ex concorrenti mezzi ubriachi il divertimento sembra assicurato. Durante l'ultima puntata di Casa Chi il giornalista Gabriele Parpiglia, molto vicino ad Alfonso Signorini, ha detto che ci sarebbe un'ex concorrente che prima della diretta si dà la carica bevendo nel camerino, la cosa ha infastidito gli autori che hanno minacciato di non estendere ulteriormente l'invito in trasmissione. "C'è una concorrente, ma non farò il nome, una ex concorrente che ora è fuori dalla Casa, che prima della diretta, sì diciamo, prende energia cantando del rap, bevendo tanto vino" ha detto Parpiglia. Aggiungendo: "diciamo che nei giorni scorsi le hanno dato l'ultimo avvertimento e dalla prossima volta, se non la vediamo di nuovo seduta in studio, saprete chi è".

Gabriele Parpiglia non ha voluto dire il nome della concorrente ammonita ma ha dato delle indicazioni che hanno fatto puntare gli occhi dei social su una delle prime concorrenti ad aver abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5: "Vi dico solo che è una molto rock, siede in seconda fila ed ha le treccine. Se la prossima volta non la vedete significa che ha deciso di non andare in più".