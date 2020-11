Grande Fratello Vip 5, Elisabetta Gregoraci: “Flavio Briatore mi vuole sposare di nuovo”

Flavio Briatore ha chiesto a Elisabetta Gregoraci di risposarlo: la notizia non arriva dalla copertina di qualche settimanale ma direttamente dalla concorrente del Grande Fratello Vip 5 che lo ha rivelato ad alcuni coinquilini.

Direttamente dl Grande Fratello Vip 5 arriva una notizia shock come direbbe Tommaso Zorzi imitando Barbara D'Urso: Elisabetta Gregoraci ha rivelato che Flavio Briatore vorrebbe risposarla. La Gregoraci all'interno della casa ha stretto un rapporto di amicizia molto stretto con Pier Paolo Petrelli, l'ex velino sembra essere preso da Elisabetta che sarebbe ancora legata all'ex marito da un contratto post matrimoniale. Secondo un'intervista rilasciata da Alfonso Signorini "una conditio sine qua non che lui ha imposto a lei è questa 'per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, altrimenti deve pagare delle penali salatissime'. Lei ha firmato, ecco perché non la vediamo mai con altre persone".

Ma sembra che tra i due possa esserci qualcosa di più: Flavio nonostante siano passati quasi tre anni dalla separazione consensuale, sarebbe ancora innamorato della madre di suo figlio. Lo ha raccontato la stessa Gregoraci che, parlando con Giulia Salemi e Francesco Oppini, ha detto "mi ha richiesto di sposarlo, ho detto no", riferendosi a Briatore e la Salemi ha reagito allo scoop dicendo "mi sento male e tu no?" alludendo alla risposta data dalla Gregoraci al suo ex che, in questo caso, averebbe preso il classico due di picche.

Stasera il Grande Fratello andrà in onda in prima serata su Canale 5 e non sappiamo se Alfonso Signorini parlerà di questa rivelazione ma è sicuro che ci sarà un confronto tra Dayane Mello e la stessa Elisabetta. La puntata di stasera prevede l'eliminazione di un concorrente tra Dayane Mello, Massimiliano Morra e Andrea Zelletta, nella casa entrerà come ospite Giacomo Urtis.