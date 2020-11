Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello a Enock Barwuah: "Se parlo succede un macello"

Dayane Mello si scontra con Enock Barwuah dopo le nomination: ieri sera al Grande Fratello Vip 5 la modella brasiliana è stata nominata da Enock e alla fine della puntata lo ha affrontato a muso duro: "Ti ho sempre difeso se parlo succede un macello".

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 5, dedicata in gran pare al litigio tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, si è conclusa come sempre con le nomination: alcuni hanno potuto votare nel segreto del confessionale altri invece hanno votato palesemente. Enock Barwuah ha nominato Dayane Mello perché nella puntata precedente non lo aveva scelto nella catena di salvataggio. Appena la puntata è terminata la modella brasiliana si è rivolta all'ex calciatore dicendogli che considerava il loro rapporto finito, questo perché lui l'aveva tradita e sottolineando che lei, da quando è iniziato il programma, non l'ha mai nominato.

Mentre gli altri coinquilini cominciavano a preparare la cena Dayane Mello ha continuato a parlare lanciando veri e propri strali a Enock, come potete vedere nel video. Parlando della catena di salvataggio della settimana scorsa, in cui la Mello ha deciso di salvare Maria Teresa Ruta, la modella ha detto: "Ti dovevo salvare così tu salvavi tutti i tuoi amichetti? E invece no, ci ho pensato un attimo e ho salvato Maria Teresa".

Dayane ha ribadito di voler ragionare con la propria testa e poi ha lanciato la stoccata: "quando tu stavi di me..a e ti ho salvato, non voglio dire nient'altro. Sono stata la prima a supportarti quando è accaduta quella cosa. Se io volessi fare come Selvaggia Roma e fomentare le cose, succederebbe un macello ma io tengo al tuo percorso e io sono stata una signora. Taci, tu sai quello di cui sto parlando, taci!". Per molti spettatori della diretta streaming la Mello si riferiva alla frase volgare rivoltale da Mario Balotelli: lei preferì non rispondere e tenne lo stesso atteggiamento quando Guenda Goria chiese a Enock di dissociarsi dall'affermazione del fratello.

Ieri sera erano in nomination Patrizia De Blanck e Francesco Oppini, quest'ultimo con l'85% dei voti è stato il più votato mandando automaticamente in nomination la contessa per la prossima diretta. Lunedì ci sarà un'eliminazione, oltre alla De Blanck sono al televoto: Francesco Oppini, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.