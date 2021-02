Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò: "Sei imprevedibile"

Fine dell'amicizia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò? Ieri sera dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 la modella brasiliana si è scagliata contro la Cannavò per aver nominato Giulia Salemi.

A tredici giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 5 una delle amicizie più solide del reality rischia di distruggersi. Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, per le fan semplicemente rosmello, ieri sera dopo la diretta del Grande Fratello Vip 5 hanno discusso per le nomination. Rosalinda nelle votazioni palesi della mistery room ha nominato Giulia Salemi, all'attrice siciliana non erano andate giù le parole usate dall'italo-persiana contro Tommaso Zorzi: "Andare sul personale verso una persona che per me è molto sensibile non è stato molto carino", ha detto Rosalinda mostrando la carta di Giulia.

Come è successo quando la Cannavò nominò Sonia Lorenzini, anche questa volta Dayane Mello ha contestato la scelta di Rosalinda - come si vede nel video - dandole dell'incoerente e arrivando a dire che ormai non riesce più a fidarsi: "Ci sono rimasta male, è una cosa che ferisce. Non c'è cosa peggiore che fare un percorso con una persona e poi questa ti nomina. È brutto. Allora posso aspettarmi la nomination da parte tua. Sei imprevedibile. Sono tre mesi che stai facendo un percorso con lei".

Rosalinda ha risposto prontamente: "L'hai nominata anche tu tante volte. Capisco quello che dici, ma il gioco si è fatto duro e io non l'ho fatto per una motivazione personale nei confronti di Giulia. Io voglio bene a Giulia e la voglio come amica fuori. Mi fa male vederla soffrire".

Più tardi Dayane ha confessato di esserci rimasta male della scelta di Rosalinda, che ha deciso di iniziare una flirt con Andrea Zenga senza confessarle i sentimenti che provava per il concorrente. La Mello ha detto che dopo cinque mesi in cui lei e Rosalinda hanno condiviso tutto le sarebbe piaciuto che l'amica si fosse confidata con lei.