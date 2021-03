Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello non capisce l'aereo dei fan: "Che vuol dire LGBT?"

Oggi per Dyane Mello sulla casa del Grande Fratello Vip 5 è volato un aereo dei suoi fan LGBT, ma la reazione della modella non è stata quella che il web si aspettava.

Dopo che Dayane Mello ha dichiarato il suo amore per Rosalinda Cannavò oggi sulla casa di Cinecittà è volato un aereo firmato dai fan LGTB: molti sono rimasti stupiti dalla reazione della modella brasiliana che ha confessato di non conoscere il significato della sigla.

Stasera si conclude la lunghissima stagione del Grande Fratello Vip 5, iniziato nell'ormai lontano 14 settembre 2020. Secondo gli esperti Dayane Mello è una seria candidata alla vittoria finale, oggi sulla casa di Cinecittà sono passati quattro aerei mandati dai suoi fan, tutti sono stati salutati con entusiasmo dalla modella brasiliana, tranne uno di cui non ha capito il significato.

Lo striscione portato dall'aereo rappresentava il sostegno dei fan LGBT di Dayane Mello, rimasti colpiti dall'affermazione della loro beniamina che, alcune puntate fa, ha confessato al pubblico del reality di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò, proprio mentre l'attrice siciliana iniziava la sua relazione con Andrea Zenga.

Quando è passato l'aereo con la scritta "L'amore è per i coraggiosi, fieri di te. LGBT fan", in quel momento in giardino c'era Tommaso Zorzi che ha applaudito verso l'aereo e poi ha chiamato la sua coinquilina, come si vede in questo video. Dayane quando ha letto la sigla LGTB, che ricordiamo è una sigla internazionale che indica l'insieme delle comunità Lesbica, Gay, Bisessuale e Transgender, ha chiesto spiegazioni, prima allo stesso Zorzi e poi a Stefania Orlando e infine ad Andrea Zelletta.

La reazione di Dayane Mello ha diviso il web, spaccato in due tra coloro che pensano che il coming out della modella faccia parte delle dinamiche del gioco e sia solo una strategia, e coloro che sono sicuri che la Mello sia sincera.

Dayane Mello ieri sera aveva spiazzato tutti i suoi fan quando ha detto di essere innamorata e quando Andrea Zelletta le ha detto "di Rosina?", lei ridendo ha risposto no aggiungendo "Pierpaolo sa qualcosa, forse domani sera lo saprete tutti. Questa persona è fuori dalla casa del GF Vip. No, non è Alfonso Signorini. Se è del GF Vip? Sì, no.".