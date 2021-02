Grande Fratello Vip 5, le confessioni hot dei concorrenti, tra orge e ménage à trois

Late Show di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5 ci ha svelato le confessioni hot di alcuni dei concorrenti del reality: Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Andrea Zenga hanno raccontato alcuni aspetti della loro vita privata che hanno stupito il pubblico del reality.

Serata trionfale ieri per il GF Late Show di Tommaso Zorzi che secondo i dati pubblicati da Mediaset ha fatto il botto negli ascolti. Lo show presentato da Zorzi ha ottenuto il 4.7% di share (l'8% sui 15-34enni). Durante il programma, finito primo in tendenza su Twitter in Italia e terzo nel mondo, Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò hanno giocato a 'ce l'ho, manca', le due gieffine dovevano pescare dei bigliettini con delle domande, alcune particolarmente hot, come quella sul ménage à trois.

Le due ragazze hanno detto di non averlo mai fatto e hanno dovuto bere l'intruglio che avevano davanti, Zorzi ha guardato la telecamera e ha detto "io non bevo. Scusa mamma, sono una ragazza moderna", tra gli applausi dei gieffini. Più tardi anche i due Andrea della casa hanno rivelato le loro avventure hot. Zelletta ha descritto due ménage à trois, mentre Zenga ha esagerato raccontando di un'orgia con otto compagni di squadra e quattro donne.