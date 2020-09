Grande Fratello Vip 5, il cast, gli opinionisti, la data: quello che sappiamo sulla nuova edizione

Il cast del Grande Fratello Vip 5 è finalmente al completo, la data di inizio, il 14 settembre, si consce da diverse settimane, così come i nomi degli opinionisti: oggi Alfonso Signorini, conquistando la copertina di TV Sorrisi e Canzoni, ha praticamente messo un punto fermo a quello che ora possiamo dire di sapere, ufficialmente, sulla prossima edizione del reality.

Il reality, pronto a partire lunedì 14 settembre 2020 nella prima serata di Canale 5, sarà condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini che come opinionisti avrà accanto Pupo, che lo accompagnerà dunque per la seconda volta, e la new entry Antonella Elia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4. Anche quest'anno si potrà sbirciare nella casa, 24 ore su 24, grazie al canale dedicato, mentre le prime serate in compagnia di Signorini e di tutti i partecipanti saranno ancora una volta due. Canale 5 infatti ha confermato la formula dell'edizione 4, dunque il pubblico potrà trascorrere il lunedì e il venerdì sera in compagnia del reality.

I concorrenti sono quelli già anticipati da da DiPiù, anche se a loro si aggiunge Denis Dosio, volto noto del reality targato Rai Il Collegio. Nel cast anche una ex coppia, quella formata da Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Ed ecco il cast ufficiale della prossima edizione:

Elisabetta Gregoraci

Stefania Orlando

Francesca Pepe

Adua Del Vesco

Patrizia De Blanck

Flavia Vento

Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria

Matilde Brandi

Dayane Mello

Myriam Catania

Denis Dosio

Francesco Oppini

Tommaso Zorzi

Paolo Brosio

Fausto Leali

Pierpaolo Pretelli

Enock Barwuah

Massimiliano Morra

Andrea Zelletta

Fulvio Abbate

Tra le donne ci sono la modella brasiliana Dayane Mello ex di Gianmaria Antinolfi breve fiamma estiva di Belen Rodriguez. La showgirl Flavia Vento al suo quarto reality e la showgirl Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore. La contessa Patrizia De Blanck, che ha partecipato al reality L'Isola dei Famosi. La presentatrice Stefania Orlando, assente dagli schermi da molto tempo. Poi la coppia madre e figlia composta da Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria. La ballerina Matilde Brandi, Adua Del Vesco, ex di Gabriel Garko, Francesca Pepe, vincitrice di Miss Europa 2016, e Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero. Tra gli uomini ci sono l'ex concorrente di Pechino Express ed influencer Tommaso Zorzi, il giornalista Paolo Brosio e Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti ex concorrente de La Fattoria. Il cantante Riccardo Fogli e Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Si continua con Pierpaolo Pretelli, modello ed ex di Ariadna Romero. L'attore televisivo Massimiliano Morra, lo scrittore palermitano Fulvio Abbate e Andrea Zelletta, ex tronista a Uomini e Donne. L'ulltimo arrivato è Denis Dosio volto noto del reality targato Rai Il Collegio, è spesso ospite di Pomeriggio 5, il programma di Barbara D'Urso.