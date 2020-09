Grande Fratello Vip 5: il cast completo del reality

Il cast del Grande Fratello Vip 5 è completo, Alfonso Signorini ha scelto i concorrenti che entreranno nella Casa di Cinecittà. I nomi dei futuri concorrenti sono stati svelati sulle pagine di Di Più.

Il reality, pronto a partire il prossimo 14 settembre su Canale 5, sarà condotto per la seconda volta da Alfonso Signorini che come opinionisti ha Pupo, che lo accompagnerà dunque per la seconda volta, e la new entry Antonella Elia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4.

Ed ecco il cast ufficiale della prossima edizione:

Elisabetta Gregoraci

Stefania Orlando

Francesca Pepe

Adua Del Vesco

Patrizia De Blanck

Flavia Vento

Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria

Matilde Brandi

Dayane Mello

Myriam Catania

Francesco Oppini

Tommaso Zorzi

Paolo Brosio

Fausto Leali

Pierpaolo Pretelli

Enock Barwuah

Massimiliano Morra

Andrea Zelletta

Fulvio Abbate

DiPiu Tv “spoilera” il cast completo del Grande Fratello Vip 5.

A quanto è data la De Black che litiga furiosamente con Brosio? #GFvip5 pic.twitter.com/it3VxidsSP — Francesco Canino (@fraversion) September 1, 2020

Tra le donne ci sono la modella brasiliana Dayane Mello ex di Gianmaria Antinolfi breve fiamma estiva di Belen Rodriguez. La showgirl Flavia Vento al suo quarto reality e la showgirl Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore. La contessa Patrizia De Blanck e la presentatrice Stefania Orlando, assente dagli schermi da molto tempo. Poi la coppia madre e figlia composta da Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, figlia di Amedeo Goria. La ballerina Matilde Brandi, Adua Del Vesco, ex di Gabriel Garko, Francesca Pepe, vincitrice di Miss Europa 2016, e Myriam Catania, ex moglie di Luca Argentero

Tra gli uomini ci sono l'ex concorrente di Pechino Express Tommaso Zorzi, il giornalista Paolo Brosio e Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. Poi il cantante Riccardo Fogli e Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli. Si continua con Pierpaolo Pretelli, modello ed ex di Ariadna Romero. L'attore televisivo Massimiliano Morra, lo scrittore palermitano Fulvio Abbate e Andrea Zelletta, ex tronista a Uomini e Donne.