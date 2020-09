Grande Fratello Vip 5, caso di Coronavirus nella troupe: a rischio la prima puntata?

Un caso di Coronavirus al Grande Fratello Vip 5 mette a rischio la prima puntata? Il reality di Canale 5 dovrebbe partire lunedì prossimo ma un membro dello staff è stato trovato positivo al Covid-19, come anticipato da Blogo e Dagospia.

Dopo Ballando con le stelle anche il Grande Fratello Vip 5 rischia di slittare di una settimana? Purtroppo in questo momento la situazione non è ancora chiara e le indiscrezioni sono frammentarie. La persona positiva al Covid-19 sicuramente non è uno del cast ma fa parte degli addetti ai lavori che ruotano attorno al programma e non sappiamo se in questi giorni sia stato a contatto con Alfonso Signorini o con i suoi diretti collaboratori.

Il cast annunciato il sette settembre da Alfonso Signorini è già in isolamento ma sicuramente sono già scattati i protocolli di sicurezza che prevedono il tampone rapido per concorrenti e troupe. Le voci che arrivano dall'interno della casa fanno trapelare un cauto ottimismo e sperano che la trasmissione possa partire lunedì regolarmente.

Il Grande Fratello Vip 5 andrà in onda due volte alla settimana, lunedì e il venerdì sera, come nella passata edizione. Mediaset ha predisposto un canale dedicato al reality in modo che i voyeur possano spiare i concorrenti 24 ore a giorno nella casa. Gli opinionisti di Alfonso Signorini saranno Pupo che lo accompagnerà dunque per la seconda volta, e la new entry Antonella Elia, ex concorrente del Grande Fratello Vip 4.