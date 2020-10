Grande Fratello Vip 5, il bacio di Adua Del Vesco e Dayane Mello infiamma la casa

Adua Del Vesco e Dayane Mello si sono scambiate un bacio saffico al Grande Fratello Vip 5 sotto gli occhi divertiti di Maria Teresa Ruta e quelli decisamente più interessati di Francesco Oppini. Le due concorrenti hanno voluto in questo modo suggellare la loro amicizia.

Mentre Adua Del Vesco costruiva la sua fiction all'interno della casa del Grande Fratello VIP 5 la modella Dayane Mello è sempre stata al suo fianco. In queste ore le due si sono avvicinate ancora di più e per suggellare la loro amicizia si sono scambiate un bacio sulla bocca, qui potete vedere il video. La cosa ha divertito molto Maria Teresa Ruta che ha assistito al teatrino messo in piedi nella cucina della casa.

Dayane subito dopo ha detto "che problema c'è? Tanto Giuliano non è geloso visto che tu hai fatto tutta sta telenovela". Giuliano è l'attuale fidanzato dell'ex attrice dell'Ares Film che abbiamo visto in trasmissione la sera del coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5.

La telenovela a cui si riferisce Dayane è naturalmente la finta relazione di Adua del Vesco e Massimiliano Morra che, per un certo periodo, hanno raccontato alla stampa di avere una storia, in realtà inventata dal produttore Antonio Tarallo nel tentativo di far decollare la loro carriera.

Dayane invece si trova invischiata in uno strano rapporto con Francesco Oppini, presente nella cucina durante il bacio con Adua. La modella pare essersi invaghita del coinquilino e fino alla diretta di lunedì pensava che il sentimento fosse reciproco, ma il figlio di Alba Parietti ha ribadito di essere innamorato della sua fidanzata, anche se la bella modella sembra non demordere.