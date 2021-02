GF Vip 5, Andrea Zenga svela: "cosa è successo con Rosalinda Cannavò sotto le coperte"

Pochi giorni dopo la sua uscita dalla casa del GF Vip 5, Andrea Zenga, intervistato da Casa Chi, ha parlato della sua relazione con Rosalinda Cannavò dando la sua versione su un episodio che aveva suscitato la curiosità del pubblico del reality.

È stato l'ultimo inquilino ad abbandonare la casa del Grande Fratello, Andrea Zenga è stato eliminato al televoto lo scorso venerdì, sconfitto dalla veterana Stefania Orlando e da Samantha De Grenet, che ha usufruito dei voti dei fan di Dayane Mello. Andrea è stato intervistato da Casa Chi, il talk show in streaming ideato da Chi, dove ha ripercorso la sua storia all'interno della casa di Cinecittà, dal suo rapporto con Rosalinda Cannavò all'incontro con il padre Walter Zenga, ex portiere della nazionale di calcio, con cui non aveva rapporti da anni. Andrea parlando del passato di Rosalinda, entrata nella casa come Adua del Vesco, ha detto "Ho vissuto da dicembre nella casa e da quando c'ero io Rosalinda è sempre stata se stessa, senza scheletri nell'armadio e mi baso su quello che ho vissuto e provato, ma ho conosciuto una persona vera e mi baso su quello, quindi tutto quello che è successo prima cerco di non prenderlo in considerazione".

Giorni fa sui vari social sono apparse della clip in cui sembrava che tra Andrea e Rosalinda sotto le coperte si fosse consumato un rapporto, ma Zenga ha smentito: "Ci sono stati baci perché c'è chimica, magari abbracci un po' più intensi, ma niente di più. Andare oltre mi sembrava eccessivo, dei grattini, carezze sulla schiena".

A proposito di Dayane Mello che all'inizio lo aveva definito intrigante, Andrea ha detto: "È stata una cosa di gioco, abbiamo più giocato e io penso di essere stato chiaro fin dall'inizio perché non è il mio tipo di donna, infatti la ragazza che piace a me, Rosalinda, è il suo completo opposto. Non c'è mai stato niente, se lei voleva andare più a fondo non lo so, ma ci vedo molto distanti, non siamo mai andati oltre una cosa estetica". Quando i giornalisti gli hanno chiesto il suo parere sulla dichiarazione d'amore fatta dalla modella brasiliana a Rosalinda, l'ex gieffino ha confessato di averci capito poco: "L'ho detto anche in puntata non ci ho capito niente, è stata una spina nel fianco in quel momento. Magari Dayane poteva essere più incuriosita da Rosalinda, non ho capito bene il 'ti amo' alla fine, ma penso fosse più un 'ti voglio bene'".

Andrea a proposito del rapporto con il padre Walter ha detto "Credo sia un percorso da iniziare, vorrei conoscerlo bene. Quando ne ho parlato per la prima volta ero convinto che non fosse il luogo adatto, poi vedendo che di settimana in settimana se ne parlava anche fuori ho iniziato a pensare che per lui fosse giusto dire la sua e che in qualche modo si difendesse. L'ho trovato corretto. Poi le cose più profonde si diranno senza le telecamere, ma per come sono andate le cose l'ho trovato giusto e anche io ho sentito l'esigenza di confrontarmi".

Alla fine dell'intervista Andrea Zenga ha dichiarato che per lui il vincitore del reality dovrebbe essere Tommaso Zorzi "ha molto seguito sui social, poi sa fare tutto, intrattiene sempre tutti, alla fine secondo me vincerà lui".