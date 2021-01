Grande Fratello Vip 5: Andrea Zenga parla del difficile rapporto col padre Walter, che risponde via Instagram

Andrea Zenga ieri sera nella diretta del Grande Fratello Vip 5 ha parlato del rapporto con il padre Walter. L'ex portiere della nazionale non è stato presente nella vita del figlio: "non ho ricordi d'infanzia con mio padre" ha detto il concorrente ad Alfonso Signorini.

Oggi però Walter Zenga ha postato un Instagram una frase che può essere intesa come una risposta al figlio.

Andrea Zenga da anni non ha nessun rapporto con il padre come ha detto anche a Tommaso Zorzi durante una chiacchierata che è stata mostrata da Alfonso Signorini quando il concorrente è stato chiamato nella Mistery Room, come si vede nel video.

Andrea, molto restio a parlare dell'argomento, ha subito precisato di non voler passare come vittima "Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c'è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello. Non credo sia un obbligo essere padri, è un desiderio. Se questo volere non c'è stato non posso fargliene una colpa" ha detto a Signorini, che si è detto stupito dal comportamento del padre, da tutti considerato un esempio come uomo di sport.

Andrea ha affermato di ritenersi fortunato per essere cresciuto con la madre ed il fratello e a proposito del padre ha detto: "Non mi serve avere un messaggio al mese, devo avere qualcosa in più". Oggi chiacchierando con Stefania Orlando il gieffino ha detto che preferirebbe non incontrare il padre davanti alle telecamere: "dopo tanti anni mi sembrerebbe una cosa sospetta e forzata".

Walter Zenga nelle sue storie di Instagram ha scritto "Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio. E quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia". Non è chiaro se il messaggio è indirizzato al figlio con cui non parla da anni, o a chi lo ha criticato dallo studio per il suo comportamento che, per esempio, Antonella Elia ha giudicato "innaturale".