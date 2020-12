Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini risponde sul televoto truccato

Alfonso Signorini ha risposto alle polemiche sul televoto truccato, almeno apparentemente, del Grande Fratello Vip 5: il conduttore nel corso di Casa Chi ha dichiarato che, per quanto ne sappia, il voto dalle applicazioni è permesso anche ai non residenti in Italia ma il regolamento dice ben altro.

Da alcuni giorni #TELEVOTOTRUCCATOGFVIP è in tendenza su Twitter, gli utenti che commentano il Grande Fratello Vip 5 sui social sono convinti che i voti provenienti dal Brasile e dalla Spagna stiano favorendo Dayane Mello e Rosalinda Cannavò . La produzione non si è ancora pronunciata mentre ieri Alfonso Signorini, sollecitato da Gabriele Parpiglia nel corso di Casa Chi, ha risposto alla domanda dei social, come potete vedere in questo video.

"Anche io sono stato bombardato in tal senso. Ho visto che ci sono un sacco di profili stranieri che voterebbero per Dayane e Adua - ha detto Signorini - Naturalmente, questa è una questione che non riguarda me in quanto conduttore, ma riguarda la produzione, però mi è stato spiegato che, mentre il televoto è proibito e riservato ai residenti nel territorio italiano, le votazioni su internet sono estese anche agli stranieri residenti all'estero. Non ho aggiornamenti su questo fronte, perciò ignoro so se ci siano delle differenze rispetto a quando ho sollevato la questione qualche mese fa".

La spiegazione di Alfonso Signorini non convince quasi nessuno, il regolamento del Grande Fratello Vip 5 per il televoto dice che per votare bisogna essere maggiorenni e residenti in Italia, non è specificata nessuna eccezione per il voto dal web o dalle applicazioni. Inoltre molti italiani residente all'estero per votare fanno ricorso alle VPN per ingannare il sistema e creare così più account.