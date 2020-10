Grande Fratello VIP 5, Alfonso Signorini: “Entreranno 11 nuovi concorrenti"

Alfonso Signorini ha reso confermato che Il grande Fratello VIP 5 andrà avanti fino a febbraio 2021, con l'ingresso di 11 nuovi concorrenti: il conduttore ha ufficializzato i rumor che da giorni giravano in rete mantenendo il riserbo sulle new entry.

Il Grande Fratello Vip 5 doveva concludersi nella prima settimana di dicembre, il reality invece durerà fino a febbraio 2021. Le voci giravano già da tempo ma è stato Alfonso Signorini ad annunciarlo ufficialmente durante una diretta streaming di Casa CHI. Niente Natale e Capodanno a casa quindi per i 'vipponi' che proprio in questi giorni, dopo aver varcato la boa del primo mese di permanenza nella casa, hanno iniziato una sorta di conto alla rovescia pensando di ritornare a riabbracciare i loro affetti fuori della casa di Cinecittà a dicembre. Alfonso Signorini ha annunciato prima le novità della prossima settimana: "lunedì prossimo entreranno nella Casa tre nuovi concorrenti che abbiamo scelto con uno scopo preciso: far cadere le maschere. Sono, infatti, tre personaggi che in passato hanno avuto a che fare con alcuni dei vip già presenti nella Casa".

Secondo le prime indiscrezioni uno dei tre VIP ad entrare nella casa sarà Stefano Bettarini, un vero professionista. L'ex calciatore ha avuto un breve flirt con Dayane Mello e forse con Elisabetta Gregoraci. Inoltre ha conosciuto Pierpaolo Pretelli ai tempi di Temptation Island, l'ex velino come tentatore ci avrebbe provato con la compagna Nicoletta Larini. Altri possibili ingressi potrebbero essere Giulia Salemi e Selvaggia Roma.

A dicembre nuova infornata di VIP: "A dicembre, visto che il programma si protrarrà fino a febbraio, entreranno 7-8 concorrenti più 'tradizionali'" ha detto Alfonso. Sui social la notizia non è stata presa bene, molti temono che i loro favoriti possano decidere di abbandonare il gioco, altri sessanta giorni nella casa, anche se ben retribuiti come nel caso di Elisabetta Gregoraci, possono sembrare troppi.

In questo momento nella casa ci sono tredici concorrenti: Tommaso Zorzi, Guendalina Goria, Stefania Orlando, Massimiliano Morra, Enock Barwuah, Patrizia De Blanck, Adua Del Vesco, Andrea Zelletta Pierpaolo Petrelli, Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta. Gli ultimi tre sono in nomination per venerdì prossimo, in base all'esperienza delle scorse settimane il meno votato non abbandonerà la casa ma andrà automaticamente in nomination.