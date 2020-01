Grande Fratello Vip 2020, terza puntata stasera su Canale 5: nuovo concorrente in arrivo?

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, dalle 21:20, con la terza puntata e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia.

Di cosa si parlerà in questo nuovo appuntamento? Naturalmente al centro di tutte le discussioni ci sarà la squalifica di Salvo Veneziano, allontanato ufficialmente dal programma lo scorso lunedì 13 gennaio a causa del linguaggio violento usato nei confronti delle colleghe Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. "Essere un concorrente comporta delle responsabilità importanti" si leggeva nella nota ufficiale con cui la trasmissione ha comunicato la decisione "sia nei confronti del pubblico, sia nei confronti degli altri inquilini della casa". Il televoto, che vedeva già Salvo in nomination contro Patrick, è stato quindi annullato.

Dopo l'eliminazione a sorpresa di Salvo, però, c'è chi si chiede se gli autori permetteranno ad un nuovo concorrente di entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Anche perchè nel pubblico serpeggia il malcontento di chi vorrebbe veder cadere anche altre teste: quelle di Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, colpevoli di non aver preso le distanze da Salvo dopo le dichiarazioni, ma, al contrario, di aver ridacchiato con lui. Cosa succederà? Lo scopriremo a partire dalle 21:20, in diretta su Canale 5.

Come sempre, gli inquilini della Casa continuano ad essere spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno: non ci saranno segreti per i telespettatori del reality per eccellenza. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, il pubblico potrà seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell'App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).