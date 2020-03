Grande Fratello Vip 2020, Sossio Aruta è il primo finalista

Il Grande Fratello Vip 2020 ha scelto Sossio Aruta come primo finalista. L'ex tronista ha vinto il televoto flash accedendo direttamente alla finale del prossimo 8 aprile.

Sossio Aruta ieri sera è diventato il primo finalista del Grande Fratello Vip 2020. In una puntata segnata dai soliti e ormai noiosi battibecchi tra Antonella Elia ed il resto del mondo, l'ex calciatore ha vinto il televoto flash. Contemporaneamente sono usciti dalla Casa l'attore Fabio Testi e Valeria Marini.

Il televoto flash ha messo di fronte Valeria Marini, Sossio Aruta, Teresanna Pugliese e Licia Nunez. L'ex tronista, a televoto aperto ha dichiarato che in caso di vittoria devolverà il montepremi in beneficenza "Nonostante la mia situazione economica non sia brillante, io penso ai bambini malati, a chi soffre per questo male. Il montepremi potete donarlo tutto a loro. L'ho detto perché sono una persona vera".

Alfonso Signorini, pur apprezzando il gesto, ha detto che tutti i concorrenti hanno espresso in privato la volontà di devolvere il premio in beneficenza. Una volta che sono stati letti i risultati del televoto, Sossio ha ringraziato tutto il pubblico che lo ha votato. Il Grande Fratello Vip si concluderà il prossimo 8 aprile a causa dell'emergenza Coronavirus, la Casa più spiata di Italia spegnerà le telecamere circa tre settimane prima della data prevista.

