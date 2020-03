Coronavirus, il Grande Fratello Vip 2020 chiude in anticipo

Il Grande Fratello Vip 2020 ha deciso di chiudere in anticipo per l'emergenza Coronavirus. Il comunicato è stato letto da tre concorrenti, la finale avverrà nella prima settimana di aprile.

Alla fine anche Alfonso Signorini si è arreso, la Casa del Grande Fratello chiude i battenti in anticipo. L'emergenza Coronavirus ha convinto la produzione ad anticipare la finale della trasmissione. Il messaggio è stato letto da Fabio Testi, Adriana Volpe e da Antonella Elia. "La situazione in cui siamo in tutta Italia e in altri paesi è unica, incredibile e mai accaduta prima. La gente è a casa in questo periodo così strano e cerca di distrarsi in mille modi diversi. C'è preoccupazione ma c'è anche tanto senso di responsabilità, unità e tanta voglia di vivere, di trovare soluzione per passare il tempo, di sorridere, di trovare modi per passare il tempo e di condividere tutte le emozioni - la produzione ha fatto sapere che darà la possibilità ad ogni concorrente di contattare i propri cari - Vi daremo conto d'ora in avanti di tutto questo dandovi prima di tutto la possibilità di parlare con i vostri cari. Vi faremo vedere cosa fanno gli italiani e continueremo a darvi informazioni sull'evoluzione della situazione. Il pubblico vi ama e segue la vostra storia attento come non mai e grazie a voi ha modo di rilassarsi, provare a sorridere ed emozionarsi - dice il testo letto nella sua ultima parte letta da Antonella Elia - Vi comunichiamo infine che Grande Fratello ha deciso di arrivare fino ad inizio di aprile, tornando sostanzialmente alla sua configurazione iniziale".

Preoccupati e commossi i concorrenti non sono riusciti a trattenere le lacrime. Adriana Volpe abbracciando Patrick Ray Pugliese ha detto: "Abbiamo tenuto duro e ce l'abbiamo fatta". Patrick si è poi rivolto ai coinquilini "Divertiamoci, adesso dobbiamo divertirci. Sono gli ultimi giorni, giochiamo e facciamo casino. Facciamo tutto quello che ci va in questi ultimi giorni".