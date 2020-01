Grande Fratello Vip 2020, Salvo Veneziano si scusa: "Non volevo offendere nessuno"

Alfonso Signorini chiede a Salvo Veneziano di scusarsi in diretta televisiva davanti agli altri coinquilini prima di lasciare per sempre gli studi del Grande Fratello Vip 2020.

Al Grande Fratello Vip 2020 arrivano le scuse di Salvo Veneziano in diretta per ammettere l'errore davanti ad Elisa De Panicis, il bersaglio delle sue frasi sessiste, e a tutti gli spettatori da casa.

Alfonso Signorini torna sul fattaccio della settima: le frasi sessiste che hanno portato alla squalifica di Salvo Veneziano, "una brutta pagina di televisione" come l'ha definita il conduttore della trasmissione. Gli inquilini della Casa vengono informati per la prima volta di quanto successo, Salvo è in studio per scusarsi con Elisa De Panicis, la destinataria delle sue "attenzioni verbali".

Dopo aver ascoltato la secca condanna di Barbara Alberti, che ha parlato di "stupro verbale", l'ex concorrente ha detto, provando a giustificarsi e scusarsi: "Pensavo di far ridere i miei compagni ma non c'era sicuramente niente da ridere". Poi l'ex pizzaiolo ha voluto estendere le sue scuse a tutta la popolazione femminile: "non intendevo offendere nessuno, chiedo scusa a tutti, al pubblico, al genere femminile, alla ragazza" concludendo "Stavo scherzando, non mi sono reso conto che ero ripreso, ho sbagliato".

Le scuse sono sembrate sincere a Signorini che ha perdonato l'indisciplinato concorrente: "Salvo tu sei un bravo padre e una brava persona ma hai sbagliato. Lo so quanto ci tenevi a questo Grande Fratello, infatti anche prima in camerino ci siamo abbracciati". Salvo ribadisce: "io non sono quella persona" e Signorini lo conferma: "Hai un grande cuore e lo hai dimostrato dedicando il tuo Grande Fratello a Pietro Taricone però questa vicenda ti serva da lezione".