Grande Fratello Vip 2020, Pago “Se Serena non cambia tra noi è finita”

La storia tra Pago e Serena al Grande Fratello Vip 2020 potrebbe essere per l'ennesima volta ai titoli di coda dopo i like dell'influencer all'ex tentatore Alessandro.

Pago contro Serena al Grande Fratello Vip 2020: il cantante sembra stufo del comportamento della Enardu e confessa a Paolo Ciavarro di essere pronto a lasciarle se le cose non cambiano

Nuovo capitolo della saga Pago - Serena Enardu. Durante la diretta di lunedì sera il cantante ha saputo che Serena ha messo dei like alle foto dell'ex tentatore Alessandro. Sono passati due giorni e Pago non riesce a farsene una ragione e si sfoga con Paolo Ciavarro.

Il cantante forse ripensa alle parole di Alfonso Signorini che in diretta rimproverò Serena per il suo comportamento."Non doveva farlo, lei manca di questa sensibilità e non è la prima volta che si comporta così - dice a Paolo aggiungendo - non gliene frega niente, però adesso se vuole arrivare a un risultato le deve importare eccome".

Paolo ascolta annuendo e poi sentenzia "Se vuole ricostruire la fiducia, non può fare questi errori". Molti sui social rimproverano a Pago di essersi fatto abbindolare da Serena, che lo sta sfruttando per avere visibilità, il cantante sembra sentirli e dice "Se non cambia non vado più avanti, diventa un tornare indietro".