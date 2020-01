Grande Fratello Vip 2020: nuovi concorrenti entrano nella casa, stasera su Canale 5

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, alle 21:20, con la seconda puntata che porterà altri 8 inquilini nella casa più spiata d'Italia, che sta già riservando grosse soddisfazioni ai fan del reality.

I nuovi concorrenti che faranno il proprio ingresso nella casa del Grande Fratello Vip sono Fernanda Lessa, Elisa De Panicis, Aristide Malnati, Barbara Alberti, Antonio Zequila, Andrea Montovoli, Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez. Si aggiungono così agli altri 15 che sono entrati nella puntata in onda mercoledì e che, tra rivelazioni su ex relazioni, e scherzi malefici, stanno dando ormai spettacolo davanti alle telecamere già da un paio di giorni.

E chissà se stasera assisteremo allo spogliarello in diretta promesso da Antonella Elia per "rubare" ascolti alla concorrenza de Il cantante mascherato, su Rai1.

Come sempre, gli inquilini della Casa sono spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno: come sempre, non ci saranno segreti per i telespettatori del reality per eccellenza. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, il pubblico potrà seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell'App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).