Grande Fratello Vip 2020: nuova diretta stasera su Canale 5, prevista una doppia eliminazione

Il Grande Fratello Vip 2020 andrà in onda stasera su Canale 5, Mediaset ha confermato la nuova diretta, alle 21:20, ma per i concorrenti c'è una sorpresa: la doppia eliminazione.

Il Grande Fratello Vip 2020 tornerà stasera su Canale 5, alle 21:20, per una nuova diretta dalla Casa, che porterà parecchie novità tra i concorrenti più spiati d'Italia.

Alla fine il Coronavirus ha fatto capitolare anche uno degli ultimi baluardi dell'intrattenimento: nonostante le dichiarazione iniziali di Alfonso Signorini sulla necessità di intrattenere il pubblico a casa in questo periodo così difficile, la situazione si è fatta così seria che non solo Mediaset ha deciso di informare, eccezionalmente, i concorrenti per rasserenarli sullo stato di salute dei propri cari, ma ha anche annunciato la fine anticipata dello show.

Il Grande Fratello Vip 2020 si chiuderà mercoledì 8 aprile, ragion per cui c'è necessità di accorciare i tempi delle eliminazioni.

Ecco perchè stasera, come annunciato dalla produzione attraverso i social qualche ora fa, gli eliminati saranno due. Anche la puntata di stasera, che svelerà il nome del primo finalista, andrà in onda senza pubblico.

Questa sera oltre all’eliminazione attraverso il televoto che vede coinvolti Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi, tutti si Vip saranno chiamati a decidere, a sorpresa, un’altra eliminazione. #GFVIP pic.twitter.com/bzid5c0u3R — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 18, 2020

Come sempre, gli inquilini della Casa continuano ad essere spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno: non ci saranno segreti per i telespettatori del reality per eccellenza. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, il pubblico potrà seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell'App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).