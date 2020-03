Grande Fratello Vip 2020, nuova diretta stasera su Canale 5: sorpresa di Adriana Volpe

Il Grande Fratello Vip 2020 tornerà stasera su Canale 5, alle 21:20, per una nuova diretta dalla Casa, che porterà parecchie novità tra i concorrenti più spiati d'Italia.

La settimana scorsa, al televoto sono finite Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Una di loro abbandonerà il gioco ma non sarà l'unica ad abbandonare la casa perchè, anche per la nuova puntata, è prevista una doppia eliminazione. Non sarà la sola sorpresa: Adriana Volpe, uscita volontariamente poco più di una settimana fa, tornerà a far visita ai vecchi compagni di gioco, anche se solo virtualmente.

Ricordiamo che quella di questa sera sarà la terzultima puntata del Grande Fratello Vip 2020, che chiuderà ufficialmente i battenti mercoledì 8 aprile.

Stasera Adriana Volpe tornerà nella Casa con un videomessaggio in cui parlerà ai suoi ex compagni d’avventura. #GFVIP pic.twitter.com/YdusbJ8BGx — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 25, 2020

