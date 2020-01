Grande Fratello Vip 2020: Licia Nunez e Fernanda Lessa tra i concorrenti

Nuovi concorrenti in arrivo nella casa del Grande Fratello Vip 2020: annunciate la brasiliana Fernanda Lessa e l'attrice Licia Nunez.

Al Grande Fratello VIP 2020 arrivano Fernanda Lessa e Licia Nunez. Le due nuovi concorrenti sono state annunciate nelle ultime 24 ore rendendo quasi definitivo il quadro dei partecipanti al reality di Alfonso Signorini.

Andiamo a conoscere piu' da vicino le nuove inquiline della Casa. Fernanda Lessa è nata nata a Rio de Janeiro 43 anni fa. L'ex modella ha partecipato a numerose campagne pubblicitarie importanti negli States ed in Europa. In Italia Fernanda ha perso parte ad alcuni programmi televisivi e nel 2006 è entrata nel reality L'Isola dei Famosi, condotto da Simona Ventura.

Licia Nunez è nata a Barletta, dopo alcuni spot pubblicitari è entrata nel mondo delle fiction televisive partecipando ad Incantesimo e Vivere, ma è con il personaggio di Elena Monforte ne Le tre rose di Eva che ha raggiunto una grande popolarità presso il pubblico televisivo. Gli amanti del gossip conoscono Licia Nunez anche per la sua relazione con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi. Licia in quell'occasione dichiarò di essersi innamorata di una donna, così come era successo al suo personaggio Elena Monforte.

Alfonso Signorini sta mantenendo la sua promessa, fare un Grande Fratello Vip con volti davvero noti al pubblico, concorrenti che non saranno perfetti sconosciuti come accaduto nelle scorse edizioni. Fino ad aggi sono stati confermati Pago, Rita Rusic, Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Antonella Elia, Antonio Zequila, Clizia Incorvaia, Aristide Malnati e Paola Di Benedetto.