Grande Fratello Vip 2020, fuori Clizia Incorvaia e Andrea Montovoli entrano Valeria Marini e Sossio

Serata di grandi cambiamenti al Grande Fratello Vip 2020, due concorrenti sono usciti dalla casa e altri due ne sono entrati. Come molti si aspettavano, Clizia Incorvaia è stata espulsa dopo le frasi rivolte contro Andrea Denver, che avevano scioccato gli spettatori. La concorrente siciliana durante una lite gli aveva urlato "Buscetta, sei un pentito e io con i pentiti non parlo". Il provvedimento è stato necessario per le pressioni del pubblico e di parecchi sponsor, che avevano preso pubblicamente le distanze dalle frasi di Clizia.

Il secondo concorrente ad abbandonare la casa è stato Andrea Montovoli. L'attore nel corso della settimana aveva raccontato la sua esperienza in carcere da giovanissimo, e temeva di essere sul punto di sbroccare. Cosi come Barbara Alberti qualche settimana prima, Andrea ha chiesto il permesso di poter varcare la porta rossa. "Sono state settimane toste per me - ha detto - sono soddisfatto del percorso fatto e di aver affrontato quel mostro che mi portavo dentro da quando avevo 17 anni".

I due concorrenti sono stati sostituiti da Valeria Marini e Sossio Aruta. Mentre la prima non ha bisogno di presentazioni, il secondo è noto al pubblico dei reality Mediaset. Sossio ha partecipato al programma Uomini e Donne Over dove, dopo qualche tempo e parecchie discussioni ha trovato la compagna Ursula Bennardo. I due hanno partecipato a Temptation Island, e dopo una piccola crisi (a Sossio piaceva farsi tentare) hanno avuto una figlia. Aruta è un ex calciatore ed ha partecipato al reality show, Campioni, il sogno, dove le telecamere di Italia 1 seguivano la squadra del Cervia allenata da Ciccio Graziani.