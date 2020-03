Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa "Antonella Elia? Ecco come le risponderò" (video)

Al Grande Fratello Vip 2020 scopriamo alcune qualità sconosciute di Fernanda Lessa. La concorrente parlando di Antonella Elia ha fatto 'sentire' la risposta perfetta che le darà al prossimo litigio.

Le cattive intenzioni, la maleducazione..., il tormentone che ci ha accompagnato nel dopo Sanremo potrebbe fare da colonna sonora a molti momenti del Grande Fratello Vip 2020. Ieri sera Fernanda Lessa ha dimostrato di potersi inscrivere tranquillamente ad un'eventuale competizione di rutto libero.

La modella brasiliana era nella stanza da letto con Teresanna Pugliese e Licia Nunez, argomento della discussione Antonella Elia e i continui litigi che vedono al centro la showgirl torinese. "Io le rispondo così, ok?", dice Fernanda, che poi fa partire un 'rutto' da far invidia a chiunque senta il bisogno di confrontarsi in questa singolare disciplina. Teresanna la guarda basita, Licia scoppia a ridere dicendole "Sei squallida. Posso dirlo che sei squallida, sei pessima".