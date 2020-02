Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 la tredicesima puntata: anticipazioni

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con il tredicesimo appuntamento e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia.

Si preannuncia una puntata ricca di colpi di scena e decisioni difficili quella di stasera, 21 febbraio 2020, dove si vocifera addirittura che un nuovo concorrente possa arrivare nella casa: potrebbe trattarsi di Patrizia Rossetti o addirittura di Valeria Marini, la cui presenza stasera è stata annunciata a sorpresa via Twitter, e se così fosse, dopo la sorpresa di lunedì, gli equilibri di chi è in quella casa già da diverse settimane, potrebbero essere spezzati definitivamente.

Sempre che ci siano: Antonella Elia e Patrick potrebbero essere chiamati a un nuovo confronto, nonostante le scuse di Pugliese nella scorsa puntata, e Andrea Montovoli, che ha detto di voler sfidare direttamente la bionda soubrette, dovrà raccontare di più su quei mesi che ha detto di aver passato in carcere. La Elia, in particolare, dovrà render conto delle accuse fatte alla produzione di sfruttare il suo dolore per aumentare gli ascolti.

Entrerà nuovamente nella casa, ma solo per pochi minuti, anche Serena Enardu, per un chiarimento con Pago, a rischio eliminazione perchè in nomination con Licia Nunez, mentre a rischio espulsione è la giovane Asia Valente, per aver raccontato agli inquilini della lite tra Bugo e Morgan, cosa assolutamente proibita dal regolamento.

Questa sera un ritorno ESPLOSIVO per la nostra @ValeriaMariniVM!

Ma quale sarà il motivo del suo rientro? #GFVIP pic.twitter.com/rPslP5Dfmw — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2020

Questo e molto altro nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda stasera su Canale 5 dalle 21:20.

