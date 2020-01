Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 la sesta puntata: anticipazioni

Stasera su Canale 5 in diretta alle 21:20 torna il Grande Fratello Vip 2020 con la sesta puntata, in cui verrà eliminato un altro concorrente tra Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez: anticipazioni.

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con la sesta puntata e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia.

La sesta puntata porterà, come ogni venerdì, un nuovo eliminato, che stasera sarà uno tra Carlotta Maggiorana e Ivan Gonzalez, ma le sorprese in fatto di eliminazioni sono dietro l'angolo, viste le nomination a cui i nostri vip sono stati chiamati in maniera del tutto inattesa nei giorni scorsi.

Così come altri colpi di scena sono attesi sul versante sentimentale, con Serena Enardu che, dopo la puntata del 10 gennaio, dovrebbe avere un nuovo confronto con l'ex Pago, ma soprattutto con nuovi possibili sviluppi nel rapporto tra Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez. E se il loro presunto flirt tiene tutti i fan del GF Vip con il fiato sospeso, per lei si prospetta una gradita sorpresa stasera in diretta, quando dovrebbe esserle recapitata una lettera di sua figlia.

Soprattutto, però, gli spettatori si chiedono già: come reagirà Licia Nunez quando Alfonso Signorini le dirà che Barbara, la sua fidanzata, l'ha lasciata con un messaggio su Instagram?

Cosa accadrà quando Licia verrà a sapere quello che ha scritto Barbara?



Lo scopriremo questa sera su #Canale5! #GFVIP pic.twitter.com/iXFMfIhQ7M — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2020

Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia contro gli uomini: "Avete il cervello nel pisello" (VIDEO)

Questo e molto altro nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda stasera su Canale 5 dalle 21:20.

Come sempre, gli inquilini della Casa continuano ad essere spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno: non ci saranno segreti per i telespettatori del reality per eccellenza. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, il pubblico potrà seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell'App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).