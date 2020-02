Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 la nona puntata: anticipazioni

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con il nono appuntamento e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia.

Si avvicina Sanremo 2020, in onda da domani 4 febbraio su Rai1, e anche al Grande Fratello Vip è venuta voglia di cantare: i nostri famosi saranno impegnati, nella nona puntata, in una gara canora che li vedrà intonare vecchie canzoni italiane celebri in compagnia di alcuni ospiti a sorpresa.

A proposito di sorprese: stasera nella casa entrerà Eva Robin's che ha promesso bollenti rivelazioni su ciascuno degli inquilini. Con particolare attenzione per Antonio Zequila, con cui la trans ha avuto una storia tempo fa.

E mentre anche l'amore sembra finalmente aver trovato spazio tra quelle spiate mura, con le coccole di Clizia Incorvaia e Ciavarro, e con i bollori di Pago e Serena Enardu, ben 4 concorrenti si preparano alla possibile eliminazione: Patrick Ray Pugliese, Michele Cucuzza, Carlotta Maggiorana e Barbara Alberti.

Questo e molto altro nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda stasera su Canale 5 dalle 21:20.

