Grande Fratello Vip 2020, in diretta stasera su Canale 5 la decima puntata: anticipazioni

Il Grande Fratello Vip 2020 torna stasera su Canale 5, in diretta dalle 21:20, con il decimo appuntamento e tutte le sue polemiche, le sue antipatie e con i suoi litigiosi inquilini della casa più spiata d'Italia.

Dopo la pausa dovuta a Sanremo, il Grande Fratello Vip è pronto a tornare, stasera 10 febbraio, con una nuova e scoppiettante puntata in cui ne vedremo delle belle. Anzitutto per il confronto tra Antonella Elia e il compagno, Pietro Delle Piane, sul presunto tradimento. Lui, ospite ieri sera di Barbara D'Urso, non sembra aver detto tutta la verità: litigio all'orizzonte?

Sicuramente non sono in arrivo buone notizie per Pago: in studio sarà di nuovo presente l'ex Miriana Trevisan che non ha apprezzato l'ingresso in casa di Serena Enardu. Esattamente come qualcuno che sta a cuore ad entrambi: il figlio Nicola.

Super ospite della decima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini sarà Lory Del Santo, che dovrebbe entrare nella casa per un confronto con Antonio Zequila. Questo e molto altro nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda stasera su Canale 5 dalle 21:20.

Come sempre, gli inquilini della Casa continuano ad essere spiati 24 ore su 24, senza possibilità di avere riferimenti orari o contatti diretti col mondo esterno: non ci saranno segreti per i telespettatori del reality per eccellenza. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, il pubblico potrà seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni alle 14 e dalle 24.30, dal lunedì al venerdì alle 19, sabato e domenica alle 19.30). Il pubblico è inoltre parte attiva del programma, grazie alle iniziative interattive del sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell'App Mediaset Play e dei vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).