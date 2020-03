Grande Fratello Vip 2020, diretta confermata stasera su Canale 5: le novità

Il Grande Fratello Vip 2020 tornerà stasera su Canale 5, alle 21:20, per una nuova diretta dalla Casa, anche se, rispetto alle settimane precedenti, ci sono alcune novità.

Nella puntata di oggi, 11 marzo 2020, non ci sarà nessun collegamento dallo studio di Cinecittà. Alfonso Signorini, che vive a Milano, condurrà la trasmissione, naturalmente senza pubblico in studio, in diretta da Cologno Monzese, dove Mediaset ha la sua sede. Il decreto che impone la quarantena a tutta l'Italia per contenere l'emergenza Coronavirus, infatti, impone a chiunque di non affrontare viaggi con mezzi pubblici o privati, ed è normale, dunque, che Mediaset abbia deciso di far rimanere Signorini in Lombardia.

Gli inquilini della Casa hanno ricevuto oggi un video in cui Michele Cucuzza spiegava loro quanto sta accadendo nel nostro Paese, isolato dal resto del mondo e proclamato zona protetta, nel tentativo di non estendere ulteriormente il contagio. Tutti sono invitati a restare nelle proprie case, a maggior ragione chi, da diverse settimane ormai, non mette il naso fuori dall'appartamento più spiato in Italia. Eppure anche nella casa del Grande Fratello esiste un problema che la rete dovrà considerare: come limitare l'accesso e come far mantenere la distanza di sicurezza anche a quanti lavorano al programma per garantire le dirette quotidiane?

Capiremo questo e molto altro nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 in onda stasera su Canale 5 dalle 21:20.

