Grande Fratello Vip 2020, concorrenti in lacrime dopo l’aggiornamento sul Coronavirus

I concorrenti de Il grande Fratello Vip 2020 in lacrime dopo essere stati aggiornati sull'emergenza Coronavirus. Il video messaggio di Michele Cocuzza è stato visto singolarmente dagli inquilini nel confessionale.

Il Grande Fratello Vip ha deciso di comunicare in anticipo la situazione dell'emergenza sanitaria in Italia. Alfonso Signorini ha voluto evitare di spettacolarizzare il momento, quindi niente diretta televisiva e la notizia è stata comunicata singolarmente all'interno del confessionale. Il video messaggio letto da Michele Cucuzza è stato seguito dalla conferenza stampa del Primo Ministro Giuseppe Conte. Gli spettatori che seguivano la diretta hanno potuto vedere solo le reazioni dei concorrenti, e molti di loro sono scoppiati in lacrime.

Antonio Zequila vorrebbe andare via "A questo punto possiamo anche andarcene. Se tutto il mondo e l'Italia sono in questa condizione mi passa la voglia di giocare". Fabio Testi ed Adriana Volpe vorrebbero cambiare le dinamiche del gioco : "Il messaggio ci è arrivato - dice Testi - in pratica la gente è a casa e ha bisogno di essere divertita e intrattenuta. Però deve cambiare il registro e che la regia ci desse delle direzioni". Adriana Volpe inoltre è preoccupata per le ripercussioni economiche "Ma adesso chi ci va più da un avvocato? O a comprare un divano. I liberi professionisti non staranno lavorando, l'economia sarà a pezzi. Un'Italia in ginocchio".

Dopo il Confessionale gli inquilini hanno ricevuto un video-messaggio dai familiari, ognuno ha voluto rassicurare i concorrenti invitandoli a continuare il gioco. Ecco in sintesi quanto ogni parente o amico ha detto. Paola Di Benedetto riceve il messaggio dei suoi genitori: "Ciao Paola, volevamo informarti che noi stiamo tutti bene, non preoccuparti di nulla".

Licia Nunez viene rassicurata da Barbara Eboli "Come vedi io sto bene, mamma Antonia sta benissimo la sento tutti i giorni, anche i cuccioli sono a casa". Fernanda Lessa riceve il messaggio del marito Luca Zocchi "Noi stiamo benissimo, volevo rassicurarti. Le bambine sono a casa da scuola, siamo in quarantena come tutti". E' la volta della mamma di Zequila "Io sto bene e ti guardo da mattina a sera! Ti bacio".

Pietro Delle Piane parla per Antonella Elia "Io sto bene, va tutto bene. Tu mi raccomando tieni duro". Anche Andrea Denver vede i propri genitori sullo schermo"Noi stiamo bene, tutto a posto e ti pensiamo. Siamo sempre in contatto con Anna: sta bene e ti ama, forza Andrea".

Patrick Ray Pugliese è rassicurato da Martina Pascutti "Volevo tranquillizzarti, stiamo tutti bene, io ho solo un po' di voce bassa". Eleonora Giorgi manda un messaggio al figlio Paolo Ciavarro "Qui tutti bene, anch'io sto benissimo". É la mamma a parlare con Asia Valente "Qui tutto bene, non ti devi preoccupare".

Teresanna Pugliese è rasserenata dal marito "Stiamo rispettando in maniera rigorosa le direttive per arginare il coronavirus". Adriana Volpe riceve il messaggio dell'amico Marco "Roberto e la bambina stanno bene".Sossio Aruta vede sullo schermo la compagna Ursula Bennardo "Qui stiamo tutti bene, mi manchi tanto, però spero di vederti un po' più in là". La famiglia rasserena Sara Soldati "Ciao sorellina, come vedi siamo qui e stiamo tutti bene, puoi stare tranquilla".

Fabio Testi può vedere i suoi tre figli. Il primo è Thomas "Siamo qui nell'ufficio di Londra e come vedi stiamo tutti bene!". Poi la figlia Trini "Ciao papà sono qua a Salisburgo a casa, voglio mandarti un super bacione". Alla fine può parlare con Fabio Jr. che si trova a Shangai "Un bacione da Shangai, a casa!". Valeria Marini riceve il messaggio dal compagno Gianluigi Martino "Ciao amore mio dolce, questo messaggio per dirti di stare tranquilla". Valeria però avrebbe voluto essere rassicurata anche sulle condizioni della madre.