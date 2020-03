Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe saluta i coinquilini con una commovente lettera (video)

Adriana Volpe saluta i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 con un videomessaggio. La conduttrice aveva lasciato la casa la settimana scorsa e ha voluto mandare un messaggio rivolto soprattutto ai coinquilini con i quali aveva legato di più.

Adriana Volpe pochi giorni fa ha deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip per gravi motivi familari. L'ex conduttrice de 'I Fatti Vostri' non ha dimenticato i suoi ex coinquilini ai quali ha mandato un videomessaggio. La Volpe legge una lettera "Ciao ragazzi mi rendo conto che l'emozione mi tradisce e che non riesco ad arrivare fino in fondo Così, ho scritto una lettera per voi". Adriana si rivolge direttamente ai concorrenti con i quali ha legato di più: "Paola, io e te ci siamo scelte. Abbiamo condiviso il letto dal primo giorno. In quel letto abbiamo pianto, ci siamo strette la mano e abbiamo riso". E la volta di Patrick "io e te abbiamo legato dal primo minuto, mi hai sempre strappato un sorriso, quanto scherzi insieme".

Arriva il saluto a Fernanda "ti sono stata vicino un questo viaggio, ti bastava uno sguardo per capire il mio pensiero, ti voglio bene". Mentre la regia manda in onda gli highlight della vita di Adriana nella Casa di Cinecittà arriva il saluto per Paolo Ciavarro "Quante volte mi hai fatto compagnia nelle mie notti insonni e poi i bucatini alle quattro del mattino rimangono mitici" Per ultimo Andrea, il modello con cui ha stretto una bella amicizia che ha alimentato anche il gossip al di fuori della Casa: "sei un ragazzo generoso e gentile". Poi il saluto a tutti i concorrenti che hanno ascoltato il videomessaggio con gli occhi pieni di lacrime "A tutti quanti, l'augurio che posso farci è di tornare alla normalità", poi Volpe mostra il disegno fatto dalla figlia con la scritta 'andrà tutto bene'.

Adriana Volpe era uno dei concorrenti accreditati della vittoria finale, Alfonso Signorini la saluta personalmente "vi stiamo a fianco ma so che non state attraversando un periodo facile, manchi a tutti noi. Sei stata una protagonista assoluta". Il conduttore chiede ai concorrenti se vogliono commentare il video. Paola dichiara: "Io ho trovato un'amica, una confidente, una seconda mamma". Anche a Patrick manca molto Adriana "spero che adesso possa affrontare le sue cose, ma è stato veramente uno shock vederla andare via, non ce ne rendiamo ancora conto".