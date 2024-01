Grande Fratello: Sara Ricci ammette di aver seguito un copione 'Nella casa ho sempre recitato'

Sara Ricci è stata solo una fugace apparizione al Grande Fratello, l'attrice, una volta abbandonato il reality show, si è distinta per una serie di dichiarazioni che hanno spiazzato il pubblico. In uno dei suoi ultimi messaggi sui social la Ricci si è complimentata con se stessa per la sua recita sotto le telecamere della Casa più spiata d'Italia.

Sara Ricci e la sua partecipazione al Grande Fratello

Il mestiere dell'attore è recitare e Sara Ricci sembra che abbia applicato la sua arte durante la sua breve apparizione al Grande Fratello. "Io non so giocare e infatti ho recitato la parte dell'offesa e ci siete cascati tutti", ha scritto Sara in un messaggio su Instagram.

Litigi e tensioni con Beatrice Luzzi sul set di Vivere

Entrata nel Grande Fratello come grande amica e collega di Beatrice Luzzi, con cui aveva condiviso il set della serie Vivere, Sara Ricci aveva litigato con la sua collega dopo pochi giorni, a causa di eventi risalenti a molti anni prima.

"Beatrice è piena di rabbia anche nei confronti delle donne. Mi dispiace dirtelo, ma quando 24 anni fa ho perso mia madre e non potevo recitare e per due giorni sono mancata dal set, lei non ha voluto sostituirmi", raccontò Sara ad Alfonso Signorini nel corso di una diretta.

Confronti e critiche alla costumista durante il reality show

Ma non solo Beatrice è stata presa di mira da Ricci durante la sua permanenza al Grande Fratello. Sara ebbe anche uno scontro con la costumista: "Non arrivano abiti, stasera sembra che io stia in pigiama" disse una sera. "Io qui ho un'immagine da difendere, non ho un marito che mi mantiene", affermò nella diretta successiva.

Tutte queste discussioni, inclusa quella con Alfonso Signorini sulla presunta tournée che avrebbe abbandonato per entrare nel Grande Fratello, sarebbero il frutto di una finzione, una recita messa in atto da Sara Ricci per mascherare la sua incapacità di giocare.

Le parole di Sara Ricci su Instagram

In un post su Instagram rispondendo ad alcuni follower, Sara Ricci ha scritto: "Non sparlo di Beatrice, semmai è stato l'esatto contrario. E poi in cosa sarebbe migliore? Nel giocare? Sicuramente. Ma essere un giocatore non è una nota di merito. Io non so giocare e infatti ho recitato la parte dell'offesa e ci siete cascati tutti. Evidentemente sono brava".

La recita di Beatrice Luzzi

Dopo l'uscita della casa di Beatrice Luzzi per la morte del padre, Sara Ricci si augurò che la collega potesse rientrare in gioco, per lei anche la Luzzi stava seguendo un copione, recitando la parte della cattiva.

"Le consiglierei di tornare. Credo che abbia preso questo progetto con molta passione, le piace la parte della 'cattiva' che sta interpretando fin dal primo giorno, il Grande Fratello è casa sua, muove le pedine. Se tornasse non ci sarebbe nulla di male, glielo auguro".

"Per noi questo è un lavoro. Anche un medico torna a lavorare dopo un lutto, non ci sarebbe nulla di male. Lo farebbe con la morte nel cuore, mostrerebbe un'altra parte di sé. E, poi, c'è una cosa di lei che mi ha commosso".

"Una volta, nella Casa, mi ha detto che il suo più grosso rammarico nella vita è stato quello di non portare a termine molte cose: nel lavoro, nei sentimenti. Perciò mi è dispiaciuto quando ho visto che usciva, perché era una bella occasione per lei".