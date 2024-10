Grande fratello: lite furiosa con insulti nella Casa del Grande Fratello tra Helena e Amanda (VIDEO)

Il Grande Fratello sta regalando molte sorprese durante le puntate di questa nuova stagione. Infatti, al netto di qualche forzatura di troppo, gli inquilini stanno tessendo molto bene le trame del gioco, e all'interno della Casa si sono instaurati legami ma non sono mancate le faide e i dissidi. L'ultima è avvenuta nel corso della notte, poco dopo la fine della puntata del reality su Canale 5. Non è stata una lite di poco conto, anzi ciò che si è scatenato tra Helena Prestes - modella - e Amanda Lecciso - sorella di Loredana, compagna di Al Bano - ha dell'incredibile. Come hanno riportato i video, diffusi poi sui social, tra le due (super)donne ci sono state scintille. Il motivo di una lite così accesa è presto detto: le nomination di questa settimana hanno creato non pochi problemi.

Helena e Amanda: cosa è successo nella notte al Grande Fratello

La sorella della Lecciso ha ammesso a gran voce di essere rimasta molto delusa a causa della nomination ricevuta da Helena. L'argomento è stato già discusso a fine puntata, ma Alfonso Signorini non ha approfondito la questione lasciando poi che le due inquiline continuassero la discussione in un secondo momento. E, neanche a dirlo, sia Helena che Amanda si sono confrontate duramente. "Qual è il problema che ti ho votata? Tu vai sempre in giro a parlare con gli altri e fai pettegolezzi", ha affermato Helena nei riguardi della Lecciso.

Se il Grande Fratello si fa spin-off/crossover di Temptation Island

"Fai più gossip delle Non è la Rai che almeno sono simpatiche. Io ti vedo e non sono pazza. Fai i pettegolezzi negativi, riporti le cose. Tu ascolti, poi fai finta di nulla e vai da altri a riportare. Fai gossip, dinamiche, avanti e indietro e poi fai la santa". Ovviamente Amanda non è rimasta ferma e immobile ha risposto alle accuse ricevute.

"Sei instabile e dovevo aspettarmi la tua nomination". Ma la discussione non è di certo finita e Helena Prestes non ha lesinato nell'attaccare ancora di più la Lecciso. "Lo vedi che offendi? Adesso sono anche instabile", urla la modella. "Non mi capisci? Segui quello che dice Lorenzo. Io mi so spiegare bene in italiano. Tu mi dici le stesse cose che mi dice Lorenzo. Io ti ho nominato e ne sono ancora più certa adesso. Ho fatto benissimo".

La Lecciso ha aggravato la situazione, dicendo che, Quando Helena parla "non si capisce un ca*o". La modella allora si è davvero infuriata, replicando: "Se non capisci allora non parlarmi più", concludendo poi con un bel "Vai a fare in clo". La situazione nella casa non è delle più rilassate. Vedremo come andrà a finire.