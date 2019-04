Grande Fratello 2019: è già record di diffide tra i De Andrè, corna e calunnie

Un Grande Fratello 2019 da record, anche se per il momento solo di diffide: ne sono arrivate ben tre nelle ultime due settimane, un dato che è stato commentato in diretta, durante Pomeriggio Cinque, dalla stessa Barbara D'Urso.

Cosa è successo per scatenare un tale putiferio? Prima di tutto sono state le parole di Ivana Icardi, sorella del centravanti dell'Inter, contro la cognata Wanda Nara. La moglie e agente di Mauro Icardi si è affidata alle parole di un avvocato (ma ha anche risposto personalmente dagli studi di Verissimo) annunciando che: "La Sign.ra Nara Wanda ritiene opportuno comunicare che, nei mesi scorsi, ha querelato la Sig.ra Icardi Ivana per diffamazione, atteso che le diverse interviste rilasciate ed i numerosi post pubblicati sui proprio profili social nell'ultimo periodo apparivano gravemente lesivi del suo onore e della sua reputazione. Inoltre, alla luce delle modalità con le quali la predetta continua a strumentalizzare questa vicenda, valuterà ogni opportuna ed ulteriore azione per accertare se nei comportamenti della medesima siano ravvisabili più gravi fattispecie di reato. Infine, diffida la Sign.ra Icardi Ivana a non utilizzare il nome e l'immagine suo e della sua famiglia per ottenere visibilità, notorietà mediatica e vantaggi economici, invitandoLa - al contrario - a puntare esclusivamente sulle proprie capacità professionali".

È stata poi la volta di Cristiano De Andrè all'attacco delle sue figlie Fabrizia e Francesca (nonostante Fabrizia De Andrè abbia rinunciato alla partecipazione poco prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello). In un lungo post su Facebook il cantautore ha spiegato le ragioni del suo gesto: una reazione necessaria alle falsità sul suo conto raccontate davanti a milioni di telespettatori da due figlie a cui non ha mai fatto mancare nulla e che, a suo dire, continuerebbe ad aiutare economicamente.

"Io e mia figlia Francesca eravamo in buoni rapporti fintanto che lei non ha iniziato a prendere parte a questo circo mediatico, incentrando le sue ospitate sulla diffamazione nei miei confronti, cosa che al contrario di quanto dicono, ha avuto origine prima della pubblicazione del mio libro "la versione di C". Ad ogni modo, sono e sarò sempre disposto ad avere un confronto con loro, ma di certo non pubblicamente. Infatti nonostante anni di orrende accuse, spesso infondate nei miei confronti, non ho mai smesso di mantenerle e provvedere a loro. Ora però ritengo che essendo ormai donne di 29 e 32 anni, sia giunto il momento che si tolgano questa veste di vittimismo e dimostrino di avere stoffa e capacità reali che giustifichino la loro presenza nel mondo dello spettacolo. La mia diffida ha l'unico scopo di tutelare la nostra famiglia e chiaramente anche loro, in modo che esprimano ciò che sono davvero, gettando via questa maschera dietro la quale si sono nascoste per troppo tempo": Cristiano De André spiega (anche) così l'intervento dei suoi legali contro le figlie a seguito di alcune dichiarazioni nel programma di Canale 5.

Ultima in ordine di tempo è poi arrivata la diffida di Francesca Brambilla, ex Bona Sorte in Avanti un altro, ai danni di Valentina Vignali, una che si è data davvero molto da fare fin dall'inizio per mantenere i riflettori puntati addosso: il motivo ora sarebbero le frecciatine lanciate in merito alla relazione della Brambilla con l'ex fidanzato Stefano Laudoni. Barbara D'Urso ha letto in diretta durante Pomeriggio Cinque quanto segue: "Arriva dagli studi degli avvocati di Cornelli e Mancusi ed è indirizzata alla gentilissima signora Valentina Vignali presso la casa del Grande Fratello. Francesca Brambilla si è rivolta al nostro studio al seguito delle infondate polemiche da lei sollevate nel corso della puntata del Grande Fratello trasmesso il 15 aprile 2019. Francesca Brambilla si riserva di agire nelle opportune sedi giudiziarie, civili e penali, a tutela della propria immagine personale e professionale. Sia con riferimento alle sue dichiarazioni che per le plurime espressioni irrispettose da lei utilizzate in passato, privatamente e sui social network, circostanza che può essere semplicemente provata in quanto confermata da documentazione".