Grande Fratello 16: gli spaghetti di Gennaro fanno inorridire il pubblico

Grande Fratello 16, i concorrenti sono seduti a tavola inconsapevoli che gli spaghetti di Gennaro solleveranno un moto di indignazione sui social, tra commenti divertiti e altri decisamente schifati.

Cosa è successo nella casa del Grande Fratello 16, oltre ai soliti intrecci e strategie? I ragazzi erano riuniti tranquillamente a tavola e Gennaro si è "preparato" un piatto di spaghetti niente male (ovviamente siamo ironici). Nel video, rilanciato sui social, e che potete vedere qui sotto, Gennaro prende una porzione di spaghetti in bianco e la condisce con della passata di pomodoro (direttamente dalla bottiglia e allungata con un po' d'acqua), un filo di olio per friggere e proprio mentre il video si chiude, si intuisce che completerà il tutto con un pizzico di sale. Durante la preparazione, una ragazza accanto a lui, gli "ruba" una forchettata di pasta, evidentemente ingolosita dall'impiattamento.

COSA STANNO GUARDANDO I MIEI OCCHI pic.twitter.com/39N83pz2ij — [Righetto] (@Ri_Ghetto) 14 maggio 2019

A leggere i commenti sui social, qualcuno invoca la squalifica immediata - d'altra parte un piatto del genere può essere considerato una bestemmia - altri invece hanno sottolineato che Gennaro non è l'unico concorrente ad oltraggiare la sacra cucina italiana: "ieri Martina mangiava la pasta con la senape" - commenta una ragazza - "che orrore!" "Non è la prima volta che vedo una cosa del genere" - aggiunge qualcuno - "lo hanno fatto anche altri, ma da un napoletano come Gennaro non te lo aspetti" Altri invece hanno sottolineato che la scorsa edizione Aida Nizar fu criticata per molto meno: la vivace concorrente spagnola infatti, ebbe l'audacia - in un programma italiano - di spalmare un po' di marmellata sul bordo di un pezzo di pizza.

Gennaro Lillio ha 27 anni ed è nato a Napoli, dove dirige un centro fitness (è anche personal trailer). Figlio di genitori divorziati (lui dice di non avere alcun rapporto con il padre) Gennaro ha iniziato a far parlare di sé per una breve relazione con Lory Del Santo e per le partecipazioni a vari programmi televisivi, tra cui Uomini e donne e Domenica Live.