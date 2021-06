Grand Hotel - Intrighi e passioni, stasera su Canale 5 la seconda puntata: le anticipazioni

Stasera su Canale 5 intorno alle 21:30 torna Grand Hotel - Intrighi e passioni con la seconda puntata del period drama ambientato in un hotel deluxe di inizio secolo, dove la storia unisce commedia a mistero.

Come scopriamo dalle anticipazioni, Julio è a un passo dallo scoprire chi ha ucciso sua sorella e il principale sospettato non è altri che Diego, il fidanzato di Alicia (interpretato da Pedro Alonso). Continuano intanto le indagini del detective Ayala ma una cameriera trova l'arma del delitto, un coltello d'oro, sotto il letto di Don Javier. Angela riferisce quanto scoperto a Donna Teresa.

Nel frattempo arriva Donna Elisa, Marchesa di Vergara e madre di Alfredo. La Marchesa non nutre simpatia per la nuora Sofia e cercherà con ogni mezzo di mettere in pericolo il suo segreto.

Diego nel frattempo si libera di Pascual, come anticipa il promo dei nuovi episodi, ma continua a dirigere l'hotel, deciso a chiedere la mano ad Alicia.

Belen, incinta di Diego, accetta la proposta di nozze di Andres trovando però la netta opposizione della madre di quest'ultimo, Donna Angela.

Eugenia si lascia sedurre da Javier che, una volta conosciuta la bella sorella Mercedes, si lascia sopraffare dall'attrazione nei suoi confronti. Julio, invece, continua ad indagare sulla sorella ma scopre che la ragazza era invischiata in un traffico di oggetti trafugati dall'hotel.

Il cast

La serie tv è composta attualmente da 3 stagioni (che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset in prima visione per l'Italia) e vanta un cast di primo piano: Pedro Alonso (Berlino de La casa di carta), Megan Montaner (Pepa ne Il segreto), Yon González (Il sospetto, El internado, Le ragazze del centralino), Marta Hazas (Cuore ribelle, El internado, Velvet).