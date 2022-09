Gran Turismo, Archie Madekwe nel cast del film accanto a David Harbour

Archie Madekwe reciterà al fianco di David Harbour in Gran Turismo, l'adattamento di Sony Pictures e PlayStation Productions del videogioco di corse più venduto. L'attore sarà al fianco del già annunciato David Harbour.

Madekwe è apparso in precedenza in Midsommar, diretto da Ari Aster nel 2019, con Florence Pugh, Jack Reynor e Vilhelm Blomgren. Ha anche recitato al fianco di Lily-Rose Depp, Colin Farell e Tye Sheridan in Voyagers. Tuttavia, è noto soprattutto per il suo ruolo nella serie Apple TV+, See, che lo vede al fianco di Jason Momoa.

See: una foto del protagonista Jason Momoa

L'adattamento cinematografico di Gran Turismo è stato annunciato a maggio 2022 e sarà diretto da Neill Blomkamp. Nonostante i dettagli della trama rimangano nascosti, l'adattamento seguirà la vera storia di un giocatore adolescente del gioco di simulazione di corse.

Il progetto seguirà il giocatore adolescente le cui abilità gli consentiranno di vincere diverse competizioni per il gioco, portandolo alla fine a diventare un vero pilota professionista di auto da corsa. Archie Madekwe indosserà i panni del protagonista, mentre Harbour presterà il suo volto a un pilota in pensione che gli insegnerà a guidare. Le riprese di Gran Turismo inizieranno la prossima settimana in Europa.

La sceneggiatura del film è scritta da Jason Hall e Zach Baylin. I produttori sono Asad Qizilbash e Carter Swan per PlayStation insieme a Doug Belgrad e Dana Brunetti. Hall sarà il produttore esecutivo della pellicola con il creatore del gioco Kazunori Yamauchi.

Questa la sinossi ufficiale: "Basato su una storia vera, Gran Turismo è il racconto della realizzazione dei desideri di un adolescente giocatore di Gran Turismo, le cui abilità di gioco lo hanno portato a vincere una serie di competizioni Nissan per poi diventare un vero pilota professionista di auto da corsa".