Grace Van Dien rivela: "Il produttore di un film mi ha chiesto sul set di avere un rapporto a tre"

L'attrice Grace Van Dien, famosa per il ruolo di Chrissy in Stranger Things, ha spiegato ai suoi fan perché, per ora, si è concessa una pausa dalla recitazione e il motivo sono le esperienze negative vissute sul set.

Grace Van Dien, interprete di Chrissy nella serie Stranger things, ha svelato il motivo per cui ha deciso di prendersi una pausa della recitazione, spiegando di essere stata vittima di molestie sessuali sul set.

L'attrice, durante un livestream su Twitch, ha ammesso che per ora ha intenzione di rimanere distante dal mondo del cinema e della televisione.

Rispondendo alle domande dei fan, Grace Van Dien ha spiegato: "Nelle ultime due settimane e mezzo ho rifiutato in realtà quattro film. La questione è questa: ho visto che alcune persone sono arrabbiate con me per aver rifiutato dei progetti in cui avei potuto recitare e per aver deciso di passare più tempo realizzando livestream, ma il fatto è che in alcuni degli ultimi progetti a cui ho lavorato non ho avuto delle belle esperienze con alcune delle persone. E con lo streaming, invece, posso scegliere con chi trascorrere il mio tempo, con chi parlare, cose di questo tipo...".

La giovane attrice ha quindi svelato: "In occasione di uno degli ultimi film che ho fatto, uno dei produttori mi ha chiesto... Ha assunto una ragazza con cui stava avendo una relazione e poi le ha fatto chiedere se fossi disposta ad avere un rapporto a tre con me. Ed era tipo il mio capo. Non l'ho fatto e ho pianto, ed ero sconvolta". Grace ha sottolineato: "Quando le persone mi chiedono 'Come può essere migliore per la tua salute mentale lo streaming?'. Ecco come. Posso stare a casa mia, giocare ai videogiochi e non ho il mio capo che mi chiede di fare sesso con lui". Van Dien ha continuato il suo racconto ricordando che ne ha parlato con i suoi manager e l'attrice con cui stava recitando è rimasta stupita come lei nel sentire quella domanda: "Abbiamo avuto un momento orribile. Abbiamo pianto molto durante quelle riprese".

La giovane attrice ha però rassicurato i fan spiegando che ha intenzione di tornare a lavorare: "Per ora sono felice in questo modo e sto sviluppando i miei progetti, spero che qualcuno li sostenga economicamente perché in quel caso posso avere il controllo sul set e non chiederò ai miei attori di fare sesso con me".