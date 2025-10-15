Il Governo giapponese si schiera contro l'IA, vietato utilizzare anime e manga: "Sono tesori insostituibili"

Il governo giapponese ha chiesto ufficialmente a OpenAI di non utilizzare personaggi di anime e videogiochi nel suo software Sora 2, accusando l'azienda di violare diritti d'autore e di mettere in pericolo l'identità culturale di un intero Paese.

L'inarrestabile avanzata dell'intelligenza artificiale ha trovato un ostacolo inaspettato: il Governo giapponese. Terra madre dell'animazione più iconica del pianeta, il Paese del Sol Levante ha deciso di difendere il proprio patrimonio artistico dalle derive del digitale, opponendo alla potenza degli algoritmi il valore della creazione umana.

Il fronte giapponese contro Sora 2

La recente espansione dei media generati da intelligenza artificiale ha aperto un nuovo fronte culturale tra la libertà creativa della tecnologia e la tutela dell'eredità artistica giapponese. Al centro della contesa c'è Sora 2, l'ultimo software video-generativo di OpenAI, capace di creare clip di venti secondi dall'aspetto fotorealistico. Dopo la sua uscita, avvenuta a ottobre, i social si sono riempiti di brevi video che riproducevano, senza autorizzazione, personaggi riconoscibili da serie come One Piece, Pokémon, Demon Slayer e molte altre.

Una scena di Demon Slayer

L'indignazione non ha tardato ad arrivare. Il governo giapponese, tramite il suo Intellectual Property Strategy Headquarters, ha presentato una richiesta formale a OpenAI affinché interrompa l'uso di contenuti protetti da copyright. Per il Giappone, la questione va ben oltre la mera legalità: si tratta di preservare un patrimonio culturale unico al mondo. Come riportato da IGN, anime e manga vengono considerati "tesori insostituibili", frutto di decenni di immaginazione e artigianato visivo che nessun algoritmo può replicare senza snaturarli.

Il Ministro di Stato Minoru Kiuchi ha definito anime e manga "beni culturali che affascinano il mondo", sottolineando la necessità di proteggere la loro integrità creativa. Una posizione condivisa anche dal Ministro Digitale Masaaki Taira, che ha invitato le aziende a un'adesione volontaria alle direttive, lasciando intendere che potrebbero arrivare misure più severe in futuro.

Sebbene l'AI Promotion Act non preveda ancora sanzioni, la normativa consente al governo di indagare sugli usi impropri dell'intelligenza artificiale, aprendo la strada a una regolamentazione più rigida se le aziende continueranno a muoversi senza responsabilità.

Tra innovazione e identità: una battaglia simbolica

La risposta di Sam Altman, CEO di OpenAI, non si è fatta attendere: ha promesso nuove misure di tutela, tra cui maggior controllo ai detentori dei diritti su come i loro personaggi vengono rappresentati nei video generati da Sora 2. Altman ha riconosciuto la "profonda connessione" che lega gli utenti di tutto il mondo ai media giapponesi, ma per molti studios del Paese il danno è già fatto.

Un personaggio di Demon Slayer

La diffusione di anime "creati" dall'IA ha scatenato una riflessione più ampia su cosa significhi davvero "creazione" nell'era digitale. Case come Nintendo hanno ribadito la propria tolleranza zero verso qualsiasi violazione della proprietà intellettuale, annunciando azioni legali contro gli utilizzi non autorizzati dei propri personaggi. Ma la questione, ormai, trascende il diritto: si tratta di un confronto etico tra l'ingegno umano e la potenza impersonale della macchina.

Per il Giappone, questa non è solo una battaglia legale, ma una difesa dell'anima della sua narrazione visiva. Anime e manga non sono semplici prodotti culturali: sono linguaggi identitari, veicoli di emozioni collettive e visioni del mondo. Nel momento in cui l'intelligenza artificiale tenta di imitarli, il rischio è quello di ridurre la poesia a calcolo, l'ispirazione a formula.

E così, nel cuore del XXI secolo, il Giappone risponde all'innovazione non con il rifiuto della tecnologia, ma con la rivendicazione di un principio semplice e potente: che la vera arte nasce ancora, irriducibilmente, dal cuore dell'uomo.