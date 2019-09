Gordon Ramsay - Cocaina al ristorante, il documentario stasera su Nove!

Stasera su Nove arriva Gordon Ramsay - Cocaina al ristorante, lo scomodo documentario sull'utilizzo delle droghe nel mondo della ristorazione e dell'ospitalità.

Gordon Ramsay, uno fra i più celebri personaggi del panorama gastronomico mondiale, arriva stasera alle 23:30 sul NOVE e sarà disponibile su DPLAY (sul sito www.it.dplay.com - o scarica l'app su App Store o Google Play). Il tema è molto caro allo chef, che nel 2003 ha perso uno dei suoi migliori collaboratori, David Dempsey, proprio per un'overdose di cocaina, e che da anni si ritrova ad affrontare i problemi di tossicodipendenza del fratello Ronald.

Da qui, l'idea di girare un'attenta indagine in tutti i suoi ristoranti sparsi per il mondo: una ricerca senza sosta di eventuali tracce di cocaina nei bagni, uno studio che ha portato a risultati allarmanti. Gordon Ramsay, oltre a raccontare gli episodi che lo hanno segnato al punto da spingerlo ad approfondire l'argomento, decide di andare direttamente all'origine della droga, in Colombia: l'80% delle 30 tonnellate di cocaina consumate annualmente nel Regno Unito arriva, infatti, proprio dal Paese sudamericano. Lo vedremo far visita ai laboratori di produzione nascosti nella giungla nel cuore dell'industria della cocaina, per conoscere di persona i volti che si celano dietro il business della droga.