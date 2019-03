Google Stadia: il Netflix dei videogiochi diventa ufficiale alla GDC 2019

Google Stadia sarà la piattaforma streaming con cui Google debutterà nel settore dei videogiochi: il progetto, dalle caratteristiche simili all'idea alla base di Netflix, debutterà sul mercato enteo la fine del 2019, inizialmente negli Stati Uniti d'America, in Canada, nel Regno Unito e in alcune nazioni europee.

Google ha come obiettivo rendere accessibile il gaming, utilizzando inoltre Chrome per navigare e sfruttare le web-app che permettono l'accesso in contemporanea di più giocatori.

Gli utenti potranno poi vivere un'esperienza unica nel suo genere sfruttando l'Instant Access: visualizzando dei video su YouTube potrebbe apparire il pulsante Play che trasporta i giocatori nel videogioco.

Un controller dedicato a Stadia permetterà l'integrazione con YouTube: premendolo si effettuare lo streaming online della sessione in corso. Un altro pulsante interagirà invece con Google Assistant: chi sarà in difficoltà potrà chiedere aiuto e ottenere delle soluzioni sullo schermo che permetta di superare i vari ostacoli.

L'annuncio è stato compiuto durante la Game Developers Conference 2019, svelando così che sarà il team interno alla società Stadia Games and Entertainment a occuparsi dei giochi realizzati in esclusiva per la console e di quelli che saranno supportati dalla nuova tecnologia.

Il prezzo di lancio non è stato per ora svelato. Le funzionalità di Stadia saranno possibili grazie ai data center di Google presenti in tutto il mondo e permetteranno di giocare in streaming fino a 4K e 60fps, mentre in futuro la risoluzione passerà a 8K e 120fps.

L'hardware Stadia GPU, inoltre, sarà dotato di una potenza grafica pari a 10.7 teraflops, superiore alla concorrenza di PS4 Pro e Xbox One X.

Tra i titoli previsti per il lancio ci sarà DOOM Eternal e Stadia Games and Entertainment sarà la società che si occuperà del compito di ampliare il catalogo di giochi ed esperienze presenti su Stadia.