Google e Amazon fanno pace: ecco le novità per YouTube e Chromecast!

YouTube sta per tornare su Amazon Fire TV e, finalmente, Prime Video renderà utilizzabile Chromecast!

Google e Amazon non hanno mai avuto un rapporto idilliaco, almeno quando si tratta dei rispettivi servizi streaming. L'App di Amazon Prime Video non ha funzionato con il Google Chromecast o con le Android TV, e YouTube è stato eliminato dall'Amazon Fire TV a fine 2017. Finalmente ci sono buone notizie per i fan di entrambe le 'casate', visto che un portavoce di Google ha comunicato alla rivista Engadget che l'app di YouTube sta per arrivare su Amazon, anche se per ora solo sulle Fire TV, non ci sono notizie per quanto riguarda Echo Show o Amazon Fire Tablet.

La prima faida tra i due giganti è avvenuta nell'ottobre 2015: Amazon, in quel periodo, ha deciso di smetter di vendere Chromecast e Apple TV, dando come motivazione la crescita esponenziale di importanza di Prime Video. Alla fine del 2017, YouTube ha dichiarato che l'app su Fire TV sarebbe stata eliminata per un problema con il codice del comando vocale, non facendo più ritorno.

Lo scorso novembre YouTube aveva annunciato di entrare a far parte del mondo dei film streaming, iniziando a rendere disponibili alcuni film completamente gratis. Senza spendere un euro era possibile vedere cult come Rocky o Terminator, anche se intervallati da annunci pubblicitari a intervalli di tempo regolari. YouTube da parecchio tempo, invece, consente già di acquistare film dal proprio catalogo e la nuova modalità di fruizione, secondo Rohit Dhawan, direttore della gestione dei prodotti, è stata sviluppata proprio in base alla domanda degli utenti: "Ci siamo chiesti: è possibile fornire film gratuitamente, inserendo la pubblicità all'interno del video? Sì, e inoltre questo servizio offre anche buone opportunità per gli inserzionisti".