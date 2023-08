Good Boy: il trailer su un uomo convinto di essere un cane è la cosa più disturbante che vedrete oggi

È stato diffuso in rete il trailer di "Good Boy", il thriller del regista Viljar Bøe, che ruota attorno a un uomo che vive da solo in una grande casa di campagna... o meglio, da solo con il suo cane. O meglio... da solo con un uomo vestito da cane, che insiste nel farsi chiamare e trattare come un cane. Ma quando Christian (Gard Løkke) dice alla potenziale nuova fidanzata che vive "con un cane" la situazione diventa piuttosto grottesca.

Il trailer si apre con Sigrid (Katrine Lovise Øpstad Fredriksen), che racconta a un'amica (Amalie Willoch Njaastad) del suo potenziale nuovo ragazzo e si chiude con lei che lotta per per la propria vita in uno scontro con Frank il cane.

Potete vedere il trailer qui di seguito. Originariamente chiamato "Io, te e Frank" in Norvegia, "Good Boy" è stato finanziato attraverso il crowfunding, prodotto l'anno scorso e proposto a vari studios per la distribuzione. Dopo un'ottima serie di apparizioni nei festival, è stato acquisito da Saban per la distribuzione negli Stati Uniti, sia nelle sale che in digitale. Chissà se un film così "creepy" troverà

Di seguito la sinossi del film:

_Un thriller audace e originale del promettente regista Viljar Bøe. Sigrid pensa di aver trovato il perfetto compagno nell'affascinante Christian, ma c'è un'unica pecca: vive con un uomo che si comporta come il suo cane domestico. Cercando di manteneree una mentalità aperta, Sigrid continua la relazione, ma presto nota un tono insidioso in Christian. Forse il 'gioco del cucciolo' non è così innocente come sembra...