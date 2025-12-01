Gomorra - Le origini, ecco il trailer ufficiale del prequel e la data di debutto su Sky e NOW

Gomorra - Le origini, la serie prequel diretta da Marco D'Amore, si mostra oggi nel primo trailer ufficiale, che svela anche la data di debutto delle 6 puntate: la serie andrà in onda dal 9 gennaio solo su Sky, e in streaming su NOW.

Prodotta da Sky Studios e da Cattleya - parte di ITV Studios, la nuova serie è parte dell'epica saga crime Sky Original tratta dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano, e porterà il pubblico nel passato di Pietro Savastano.

Ambientata nella Napoli del 1977, è una origin story sull'educazione criminale del futuro boss.

L'analisi del primo trailer di Gomorra - Le origini

Come ma soprattutto perchè è iniziato tutto? La clip ufficiale, rilasciata oggi da Sky, mostra il giovane Savastano alle prese con un ambiente molto diverso dal suo.

Figlio di nessuno, cresciuto in una famiglia adottiva nella parte più povera di Secondigliano, insieme agli amici più cari ha sempre sognato la propria rivalsa. Ma quando Pietro conosce Imma (la futura donna Imma di Gomorra) qualcosa scatta in lui.

Quel desiderio che covava nella parte più recondita della sua mente, diventa improvvisamente la sola cosa per cui lottare.

"Puoi essere artefice del tuo destino", gli dice Imma, e saranno proprio quelle parole la chiave di volta per la sua ascesa criminale, quella che, per uno come lui, sembra l'unica strada per emergere.

Il giovane cast di Gomorra - Le Origini

Sarà Luca Lubrano a dare volto e corpo al giovane Pietro Savastano, qui ambizioso e inquieto ragazzo di strada di Secondigliano che insieme al suo inseparabile gruppo di amici sogna una vita migliore, per loro e per le loro famiglie.

Insieme a lui nel cast troveremo Francesco Pellegrino nei panni di Angelo 'A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca, ruolo che gli sta molto stretto; Flavio Furno sarà 'O Paisano, malavitoso detenuto in carcere, dove inizia a raccogliere "fedeli" che lo seguano nel suo progetto: una camorra nuova, che sia senza schiavi e senza capi.

Imma e Pietro, interpretati da Tullia Venezia e Luca Lubrano

Tullia Venezia sarà la giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America.

Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone sono rispettivamente Mimì, Tresette e 'A Macchietta, amici di Angelo 'A Sirena.

Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza interpretano invece gli amici del gruppo di Pietro, rispettivamente Lello, Manuele, Toni e Fucariello.

Vedremo Renato Russo nei panni di Michele Villa, detto 'O Sant, erede al trono di una delle famiglie dell'aristocrazia criminale di Napoli, i Villa. Il padre, Don Antonio, è il boss di Forcella. A interpretarlo è Ciro Capano.

E ancora: Biagio Forestieri vestirà i panni di Corrado Arena, re del contrabbando di sigarette a Napoli; Fabiola Balestriere sarà Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito; e Veronica D'Elia si calerà nei panni di Anna, sorella di 'O Paisano.

Quando e dove guardare la serie prequel di Gomorra

Marco D'Amore è regista, consulente artistico e co-sceneggiatore

Gomorra - Le origini arriverà in esclusiva su Sky, e in streaming solo NOW, a partire da venerdì 9 gennaio 2026. Come la storica serie madre che ha conquistato pubblico e critica in oltre 190 territori nel mondo, anche il prequel è tratto dal romanzo Gomorra di Roberto Saviano, edito da Arnoldo Mondadori Editore.

I primi quattro episodi della serie sono diretti da Marco D'Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra - La Serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). Creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, è distribuita internazionalmente da Beta Film.