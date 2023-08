Goldrake è tornato: nel teaser della serie anime Grendizer U conosciamo la versione 2.0 di Actarus

È uscito finalmente il teaser trailer di "Grendizer U", il progetto anime attesissimo che promette di essere il sequel di "Goldrake" (Ufo Robot Grendizer). I fan nostalgici di questa serie mecha degli anni '70 non possono fare a meno di esultare all'annuncio del teaser, che offre un'anteprima delle avventure che li attendono.

Il teaser trailer, rilasciato da Manga Productions e Dynamic Planning, è stato presentato dal leggendario creatore originale di "Goldrake," Gō Nagai, che ricopre il ruolo di produttore esecutivo nel progetto. Con il coinvolgimento di Nagai, l'attesa per questo nuovo anime si fa ancora più intrigante.

Il trailer inizia con un'iconica melodia mecha che introduce gli spettatori nel mondo di "Grendizer U". IL teaser svela il nuovo design del protagonista Duke Fleed, nella versione italiana Actarus, che sembra pronto per affrontare nuove sfide contro le forze del male di Vega.

Manga Productions descrive così la trama di Grendizer U:

In seguito a un devastante attacco delle forze di Vega al pianeta Fleed, Duke Fleed e Grendizer fuggirono sulla Terra. Una volta arrivato, il dottor Amon, capo del Centro di Ricerca Spaziale, lo adottò e gli diede il nome di Daisuke. Mentre lavoravano fianco a fianco nel centro per scoprire quali strani oggetti fossero apparsi nel cielo della città furono sorpresi da un attacco che fece vacillare la memoria di Daisuke.

Grendizer U

Sebbene il teaser trailer sia breve, vediamo la trasformazione del protagonista in Goldrake e il mecha gigante armato dell'iconica alabarda spaziale, inoltre sono stati inseriti suggestivi scorci di costumi spaziali, disegni del maglio perforante e la presentazione del team creativo, che, oltre a Go Nagai, il mangaka e creatore di "Goldrake", vede la partecipazione del regista Mitsuo Fukuda noto per il suo lavoro su "Mobile Suit Gundam SEED", e il character designer Yoshiyuki Sadamoto, che ha lavorato a "Neon Genesis Evangelion" e "Summer Wars". Lo sceneggiatore è Ichiro Okouchi, meglio conosciuto per il suo lavoro in "Code Geass: Lelouch of the Rebellion", e la musica è stata composta da Kohei Tanaka, famoso per il suo lavoro in "ONE PIECE" e "Sakura Wars".

Le voci dei fan suggeriscono che "Grendizer U" potrebbe essere il sequel perfetto tanto atteso della serie originale "Goldrake." Con il coinvolgimento diretto di Gō Nagai, il trailer promette di rispettare l'autenticità e lo spirito originale della saga, mantenendo viva la nostalgia degli appassionati e conquistando nuove generazioni di spettatori.

Grendizer U

La data di uscita del progetto anime "Grendizer U" non è stata ancora annunciata, ma il teaser trailer ha sicuramente acceso l'entusiasmo del mondo degli degli appassionati di mecha. Non resta che attendere con impazienza ulteriori informazioni e un trailer completo che sveli più dettagli sulla storia, i personaggi e le epiche battaglie che ci aspettano nel mondo di "Grendizer U." La serie uscirà nel 2024 e sarà sicuramente un evento imperdibile per tutti coloro che hanno amato la serie originale.